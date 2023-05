El camino profesional de Jefersson Martínez, arquero del Junior y su debut en el FPC

Jefersson Martínez, futbolista colombiano nacido en Arboletes, Antioquia, que juega como guardameta y actualmente milita en el Junior de Barranquilla, pasó por los micrófonos de Peláez y De Francisco en La W para hablar de lo que ha sido su carrera como profesional.

“Vamos construyendo una carrera gracias al ‘profe’ Pedro Sarmiento, quien fue el que me acercó a al equipo profesional y me brindó la primera confianza siendo el técnico de Envigado”, expresó.

En 2011 debutó como profesional en Copa Colombia. Ha jugado 131 encuentros y hasta 2016 logrando consolidarse en el equipo ‘naranja’.

Lleva cuatro años mostrando su calidad y espera seguir igual para el reto de ser portero de Millonarios, sin olvidar la importancia que tiene para el camino como deportista su trayectoria en cada liga.

“Todos los entrenadores marcan tu carrera como futbolista, por ejemplo, cuando llegué al Envigado encontré a un padre para mí más que aún líder de equipo (refiriéndose a Sarmiento). Por cierto, nunca había tenido un entrenador de arqueros, entrenábamos de dos a tres veces al día”, contó Martínez.

Además, recorrer un camino de larga trayectoria no le cabe duda de seguir adelante con la formación de sus lideres y la suma de puntos en su formación.

“Durante el tiempo que llevo en Junior ha sido un gran reto, el cual me ha ayudado a formar mi carácter y, a pesar de algunos quebrantos de salud, he aprovechado el momento y la oportunidad que me brindan”, aseguró el deportista.

