Hubo verdad que no di por intereses de quienes me extraditaron: Salvatore Mancuso

Durante su Audiencia Única de aporte a la verdad ante la JEP, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que sí tiene “aportes claros y concretos” que va a dar durante los cuatro días de audiencia, resumidos en verdad judicial, verdad que ha quedado incompleta, y verdad “que nunca entró en proceso judicial”.

“Verdades nuevas que no habían podido ser reconstruidas no porque no las haya querido decir sino porque no había podido tener los medios necesarios debido a la extradición y los intereses de quienes me extraditaron” dijo Mancuso.

En línea con lo anterior, aseguró que hablará de verdades que según Mancuso “no había tenido los medios necesarios” para contarla, por cuenta de la extradición y “los intereses de quienes me extraditaron”.

Asimismo, denunció que el pasado lunes 9 de mayo el magistrado Carlos Andrés Pérez solicitó su expulsión del Sistema de Justicia y Paz, a juicio de Mancuso arbitraria.

Lo anterior, porque según el exjefe de las Autodefensas, el juez transicional hizo tal petición a la Fiscalía debido a que no se presentó a una audiencia que había sido fijada, pero sin tener en cuenta que al tiempo participaba conectado desde Estados Unidos en un acto de perdón por el uso de “hornos crematorios” por parte del Bloque Catatumbo de las Autodefensas (acto que fue presidido por el canciller Álvaro Leyva).

“El magistrado Carlos Andrés Pérez de Justicia y Paz ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación mi exclusión del sistema por no haber participado el día de ayer en susu diligencia y estar en un reconocimiento de responsabilidad y dignificación de víctimas ante las víctimas de los hornos crematorios” sentenció Mancuso.