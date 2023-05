Afectará al Estado: Nikki Fried sobre firma de legislación contra inmigración en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este miércoles el proyecto de ley SB 1718, norma que incluye medidas que dificultan el establecimiento de inmigrantes en situación irregular, como no reconocer licencias de conducción de otros estados, durante un acto en el que criticó el control fronterizo por parte del gobierno federal.

En una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden”, DeSantis dijo que la ley que firmó hoy es en respuesta a lo que describió como “problema masivo en la frontera con México”.

El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a “inmigrantes no autorizados”, entre muchas otras disposiciones que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.

Le puede interesar Gobernador de Florida firmó legislación contra la inmigración ilegal más fuerte del país

Por este motivo Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata en la Florida habló en La W sobre el tema

“En Estados Unidos hay un problema de inmigración y todos lo saben se debe analizar para resolverlo, pero ahora en la Florida hay una crisis mayor por la ley que firmó DeSantis; pondría al estado en una situación muy complicada”, dijo Freid.

Así mismo, escaló la preocupación a la materia laboral y económica de ese estado diciendo que “es un problema en la Florida ahora mismo porque las compañías deben verificar para mirar que tengan en efecto esos papeles, eso afectara al estado porque muchos migrantes se van a quedar sin trabajo y habrá un filtro racial para poder emplear a una persona”, puntualizó.

También que “afectará la economía de la Florida que se mueve por tres industrias: turismo, construcción y agricultura, y estas dependen de la población migrante estas personas se deberán ir a otro estado”, añadió.

Diciendo a la vez que “esto solo demuestra que Ron DeSantis es un autoritario”.

Además, en materia de compra de bienes, dijo que “eso no va a funcionar, lo que aumentará ahora es la discriminación, los estereotipos, las personas no querrán ir a la Florida a comprar tierra, evadirán llegar allí, y esa no es la dirección”.

Y así, que “es una situación muy preocupante, esto solo es por una situación de una persona que quiere ser presidente de EE.UU., pone en riesgo a las personas que vivan y quieren visitar a la Florida”.

Y finalmente, que “ no es una situación que avalamos como Partido Demócrata ”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación: