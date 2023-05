Reclamos al Pacto por archivo de investigación al fiscal en Comisión de Acusación

Apreciado @Betocoralg las actuaciones en la comisión son penales, no políticas; ahí somos Fiscales y no puedo contar los pormenores en este momento, porque me traería investigaciones, denuncias y recusaciones.



Confíen tod@s en qué hago lo correcto y cómo siempre espero que mis… https://t.co/PFO6bQeWoe