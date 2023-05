Canal del Dique: el ‘cementerio acuático’ que privatizarían bajo la figura de restauración

Aflicción y controversia es lo que se refleja cuando se habla del Canal del Dique, el cuerpo de agua que tiene en sus entrañas miles de cadáveres de personas asesinadas por grupos paramilitares y que está inmerso en proceso de restauración.

Por un lado, víctimas del conflicto armado aseguran que no tienen certeza si se logrará el objetivo de buscar, exhumar y entregar los cuerpos que violentos lanzaron en a las aguas; por otro lado veedores del Megaproyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados afirman que este se habría adjudicado de manera irregular y que busca privatizar este afluente.

Además señalan que aunque Salvatore Mancuso en el marco de la Audiencia Única de Aporte a la Verdad, que desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz, dijera “el Canal del Dique fue un lugar donde se tiraban los despojos mortales, justamente para cumplir con el patrón de macro criminalidad de desaparecer cuerpos”, y teniendo en cuenta que esto se sabía años atrás, no se ha dado a conocer sobre los primeros restos que han extraído del lugar.

En diálogo con W Radio el abogado Adil Meléndez sostuvo que, en el año 2006 el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, al cual pertenece, fue el primero que habló del Canal del Dique e indicó que se trabaja junto con las autoridades en protocolos de inhumación.

“La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas tienen su propia agenda, la Fiscalía de Justicia Transicional también tiene su propia agenda de trabajo y están trabajando en reuniones permanentes con las comunidades, esperamos que puedan encontrar cadáveres en esta región o en la zona de influencia del Canal del Dique”, manifestó Meléndez.

Añadió, “hoy lo que estamos haciendo desde las organizaciones es trabajar en una agenda común que defina una ruta de la memoria, pero que también se garantice la búsqueda, de inhumación y entrega de los cuerpos que pueda haber en el Canal del Dique”

“Creería que por haber pasado más de 20 años y con tantas intervenciones que ha tenido el Canal del Dique sería difícil encontrar cuerpos allí, les corresponde a las autoridades elaborar el protocolo de memoria, exhumación y entrega de los cuerpos que creería deben estar allí”, acotó el abogado.

Sobre el megaproyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique reafirmó que fue adjudicado con presuntas irregularidades y que este busca privatizar el cuerpo de agua.

“El proyecto fue adjudicado a la multinacional Sacyr, la interventora también es española, eso se ha adjudicado en medio de irregularidades, sin licencia ambiental, con exclusión de muchas comunidades y con el presunto acto de soborno en lo que incurrió el exministro de Transporte, Guillermo Reyes”, dijo Adil Meléndez.

Añadió, “no se tiene una fecha del inicio del proyecto porque se deben actualizar todos los instrumentos ambientales, pero hay que decir que las comunidades no se van a quedar con las manos cruzadas, vamos a presentar unas querellas ante la Organización de Naciones Unidas, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque lo que paso con la adjudicación del Canal del Dique es un atentado contra los derechos humanos, más de un millón de personas se van a ver afectadas en sus derechos culturales, económicos, sociales y políticos porque el canal se va a privatizar y se estaría privatizando el derecho al agua”.

“Detrás de la adjudicación del Canal del Dique hay dos objetivos que se cumplen: la navegabilidad y el turismo, eso implica que se tiene ese interés sobre los recursos naturales y no la restauración de esos recursos. El Canal del Dique no es un proyecto de restauración si no un proyecto meramente económico en el cual los españoles tienen interés sobre nuestros recursos naturales, para eso lo van a privatizar bajo la figura de restauración”, puntualizó el abogado Adil Meléndez.

Este medio de comunicación conoció que la empresa tendría que iniciar el proyecto en 18 meses, lo que llevó a veedores del megaproyecto a reunirse con Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento de las Naciones Unidas para exponerle la problemática del Canal del Dique. El encuentro se desarrolló el pasado 11 de mayo.