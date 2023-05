Johnny Depp relató cómo fue su travesía para personificar a Luis XV en ‘Jeanne du Barry’

El año pasado, la directora y actriz francesa Maïwenn Le Besco llamó Jhonny Depp para rodar la película ‘Jeanne du Barry’, una película sobre ‘la mujer favorita’ del rey Luis XV, interpretado por el reconocido actor norteamericano.

La película abrió el festival de Cannes el martes por la noche y este miércoles 17 de mayo, Jhonny Depp fue consultado por La W en rueda de prensa sobre cómo fue el camino para personificar a Luis XV en esta película.

“Me tuve que enfocar mucho en el lenguaje, en la pronunciación porque no se pueden usar frases que no saldrían bien de la boca de Luis XV”, dijo Depp.

También, explicó que, para llegar a personificar al reconocido rey francés, “tuve una entrenadora francesa que se llama Matilde, que era dura, pero es una grandiosa profesora de francés; muy diligente” y así mismo, que como proceso de entrenamiento, “me hizo estirar la boca en lugares extraños”.

Además, expresó sobre la complejidad de su papel, que “como el francés no es mi lengua materna, traté de que mi siguiente palabra siempre sonara nativa, a lo mejor tuvieron lastima por mí, se hicieron varias tomas para que todo saliera bien”, contó entre risas.

Finalmente, expresó que “me iba al camerino luego a llorar, pero fueron muy pacientes y me ayudaron mucho”, cerró.

Por su parte, la directora de la película, Maïwenn Le Besco, dentro de la misma rueda de prensa se refirió al papel de Depp y destacó su compromiso.

“Era como una burbuja, cuando llegaba al momento de grabar él encontraba un guion en donde estaban unas flechas y señales impresionantes” y que resaltaba “hasta qué punto él ponía la visión y su mirada sobre la construcción de este personaje para hacerlo”.

Sentenciando que “me impactó mucho por la forma en que él estudió a su personaje y el rigor, la manera en cómo lo quiso profundizar”.

Johnny Depp (derecha) y Maïwenn (izquierda) en el Festival de Cannes. Foto: W Radio. Ampliar

