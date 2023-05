La historia de Pete Best: el baterista al que Los Beatles cambiaron por Ringo Starr

La W conversó con el músico británico Pete Best, conocido como el baterista de Los Beatles que fue despedido poco antes de que la banda alcanzara la fama mundial y quien compartió detalles sobre su corta estadía en el cuarteto de Liverpool y cómo fue su vida posterior.

Cabe recordar que Best fue despedido del grupo en 1962 después de haber tocado la batería en la agrupación durante los dos años anteriores en Alemania e Inglaterra. Posteriormente, comenzó su propia banda titulada ‘Pete Best Four’ y más adelante se unió y comenzó muchas bandas a lo largo de los años.

El “quinto Beatle”, como muchas personas lo siguen llamando hoy en día, habló en La W sobre la versión que hicieron de la canción ‘Bésame mucho’, un clásico de Consuelo Velázquez que fue interpretada por el cuarteto en 1962 en los estudios EMI.

“Era una canción que a Paul McCartney le gustaba mucho. Queríamos darle nuestro toque y sello propio, nos gustaba mucho una versión que era una balada y al final nos salió muy bien”, aseguró Best.

Sobre su papel en la grabación de ‘Love me do’, la canción con la que arrancó la fama de Los Beatles como el grupo más reconocido en la historia y en cuya época él salió del grupo, Best recordó:

“No fue decisión mía (abandonar la banda), por supuesto. Grabamos ‘Love me do’ en junio de 1962 y queríamos ponerle los toques finales en agosto, pero en ese mes me dijeron que ya no querían que yo fuera su baterista porque tenían un arreglo con Ringo Starr. No alcancé ni a hacer los arreglos de la canción, ellos ya los hicieron con otras personas (…) al final dejaron a Ringo Starr y el resto es historia”.

Sobre cuánto tiempo demoró en perdonar a Los Beatles por hacerlo a un lado justo antes de su mejor momento, Best relató que no fue cuestión de días: “No fue fácil, me tomó un tiempo perdonarlos. Llegó un punto en el que me di cuenta de que no valía la pena pensar en el ayer, sino que es más importante el futuro”.

