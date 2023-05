Tomen forma segura de cruzar, no la equivocada: mensaje de Alejandro Mayorkas a migrantes

La crisis migratoria en Estados Unidos está pasando por un auge, más aún cuando desde la media noche de este jueves, se dio por finalizado el Título 42. Así mismo, en estados norteamericanos como Florida, se están impulsando leyes que serían mas duras con la población migrante de esas zonas.

Apropósito de la coyuntura, Alejandro Mayorkas, secretario de seguridad nacional de EE.UU, habló en La W sobre el panorama general migratorio en ese país.

“Estamos viendo personas que salen del norte de México y llegan a la frontera de Estados Unidos, estas personas están siendo procesados, analizadas y están siendo devueltas”, dijo Mayorkas.

Su mensaje a los migrantes

Además, fue puntual diciendo que “es muy importante enviar un mensaje (a los migrantes) porque estas organizaciones criminales que llevan a las personas de manera ilegal les están mintiendo, no les importa su vida sino el dinero y por eso los llevan de manera ilegal”.

Dijo así mismo a los migrantes que “ si toman la manera peligrosa y llegan a la frontera solo afrontarán consecuencias negativas porque además los van a devolver. Tomen la forma segura de cruzar, no la equivocada ”, expresó Mayorkas sobre su mensaje a los migrantes.

El secretario de seguridad nacional de EE.UU también expresó sobre estas organizaciones criminales que estarían llevando de manera ilegal a las personas por la frontera de ese país, “hemos podido capturar 10.000 criminales que hacen parte de estas organizaciones, hemos estado reunidos con aliados como Colombia para atacarlos (criminales) desde allá”, refiriéndose al Darién.

El Darién

“Van a ver cuerpos muertos y cosas horribles que es lo que sucede en el Darién, puede que sobrevivan o no, y si sobreviven y llegan a la frontera, igual los van a devolver; no vale la pena pasar todo eso entonces por favor no lo hagan”, dijo Mayorkas.

¿Qué pasará tras el final del Título 42?

Además, dijo que con el fin del Título 42 “desde ahora lo que hacen las autoridades es que van a dar consecuencias más graves a los que crucen ilegalmente a EE.UU., quedarán en custodia, podrán irse voluntariamente, pero si no lo hacen será muy difícil probar bases legales”.

Así mismo, expresó que “hicimos posible que las personas accedan a una aplicación móvil, allí las personas podrán hacer la cita y hacer la solicitud para que, en vez de tomar el camino peligroso, puedan ir a esos centros y pedir la entrada al país”.

Deportaciones, malos tratos y puerta 40

Mayorkas fue enfático puntualizando que “es un ejemplo poderoso de lo que pasa si toman el camino peligroso, las personas serán deportadas. Esas personas que desobedecen a los oficiales los tuvieron que esposar, esto no es común solo se hace cuando las personas no siguen las medidas”, contó.

“Las leyes en Estados Unidos se deben arreglar, pero en 20 años no han cambiado y nos permiten deportar a esas personas (que cruzan ilegalmente) por eso les pedimos que busquen una forma segura de llegar a Estados Unidos y busquen los canales oficiales gubernamentales para informarse”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación: