Reforma a la salud: congresistas analizan aprobación del 84% del articulado

Después de más de 11 horas de debate, la Cámara de Representantes en la Comisión Séptima aprobó 117 artículos de 139 que tiene el proyecto de la reforma a la salud del Gobierno.

Varios artículos que fueron aprobados causaron controversia, entre ellos el artículo 49 que da luz verde a la transformación de las EPS a gestoras de salud y vida.

También, continuó siendo punto de discusión en la votación, el artículo 123, el cual varios representantes pidieron reabrirlo debido a la responsabilidad del acto médico que se aprobaría allí. Ante esto, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero aseguró que este artículo se creó con desconocimiento del Ministerio de Salud desde un inicio.

A propósito de la coyuntura, Andrés Forero, representante del Centro Democrático y Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico dialogaron en La W y ofrecieron su perspectiva de la coyuntura.

El representante Forero inició diciendo que en la reforma “las modificaciones no fueron sustantivas, fueron cosméticas”

Y que por esta línea “hay que decir que el Partido Conservador dos congresistas votaron no, en el Partido Liberal solo votaron algunos artículos más sencillos”.

Dijo además que en todo lo relacionado a la reforma, “la práctica nos está llevando a un monopolio estatal” y que por este motivo “se mantienen las preocupaciones. la reforma no sufrió cambios sustantivos, uno revisa y las EPS por ejemplo hubo algunos cambios, pero más allá de eso es que son reemplazadas por la Adres o gobernadores”.

Así mismo, enfatizó en que “es una reforma mal concebida y termina siendo una concha de retazos; los más afectados van a ser tirstemente los colombianos más vulnerados”.

Dijo finalmente que “es una mala reforma y lamento que haya sido aprobada. Es una reforma inconveniente es lo que he dicho y además creo que es ilegitima porque no cuenta con el respaldo de pacientes, médicos y academia, está llena de vicios de trámite, el tema de si debía o no ser una ley estatutaria, adicionalmente debió haber contado con consulta previa con las comunidades indígenas y no la hubo”.

Por su parte, el representante Alfredo Mondragón explicó al contrario que “en los trabajos técnicos en la subcomisión que solicité logramos materializar lo que hoy tenemos”

Además, que “es un acuerdo en donde logramos coincidencias fuertes con varios partidos”

Sobre el artículo 49 que propone a algunas EPS ser gestoras de salud explicó que “hay que remitirse también al artículo 50 que logramos consensuar sobre las nuevas funciones de las EPS, no vas a ayudar a hacer ese ejercicio de organización de redes integradas, de articulación entre entes territoriales y ministerios, hacer acompañamientos en materia de auditorías. Hacer un ejercicio de buscar mecanismos de gestione de riesgos, estamos aprovechando capacidades que han logrado”.

Y así mismo, que “no le podemos plantear al país de que las funciones de las gestoras van a ser las mismas de las EPS actualmente porque estaríamos haciendo nada”.

Sobre el polémico artículo 123 dijo que “me tocaría hacer la trazabilidad porque inicuamente eran más de 150 artículos y después se rebajaron a 139, tenemos artículos nuevos”.

Finalmente, que “lo concreto de eso es que ayer con colegas de varios partidos recogimos llamados de asaciones medicas que nos abordaron y nos argumentaron la inconveniencia de esa palabra ‘resolver’ y por eso presenté una proposición para que corrijamos ‘resolver’ y se diga ‘tratar’ y que haya pleno acuerdo, eso se va a subsanar”.

Escuche la entrevista completa a continuación: