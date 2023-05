Tulio Gómez va por la Alcaldía de Cali

Un grupo de ciudadanos inscribió el movimiento ‘Por Cali Todos’ que, por medio de firmas, busca un aval para la candidatura a la Alcaldía de Cali de Tulio Gómez, máximo accionista del América y propietario de una cadena de supermercados.

La inscripción fue liderada por la judoca Yuri Alvear, el empresario del sector textil, Albeiro Aristizábal, y María Nelly Piovesan, líder cívica de la ciudad, quienes deberán recoger 50.000 firmas.

“Quiero devolverle a Cali todo lo que me ha dado y pienso que lo que hoy necesita la ciudad es autoridad para que haya seguridad, arreglo de la malla vial, movilidad, oportunidades de empleo y campañas de civismo para que vuelva ese sentido de pertenencia”, dijo el empresario manizalita.

Sobre la supuesta inhabilidad que tendría por suscribir un contrato con la actual Alcaldía de Cali dijo que, “ya hicimos las consultas y por tratarse de un contrato de un local en el estadio no me inhabilita porque yo no recibo dineros del Estado”.

Tulio Gómez admitió que ha recibido “coqueteos” políticos. Sin embargo, dijo no estar interesado en recibir el aval de ningún Partido.