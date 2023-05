Gobierno ha sido muy bondadoso con grupos armados: alcalde que denunció amenazas

El control territorial de las disidencias de las Farc en el municipio de Cartagena del Chairá, en el Caquetá, poco a poco se ha convertido en un problema de calibre nacional, pues son estas a quienes presuntamente se les atribuye el reciente asesinato de los cuatro niños indígenas en este departamento.

Tal es el nivel que el alcalde de este lugar, Edilberto Molina, quien paso por los micrófonos de La W, ha llegado a pedir protección al presidente Gustavo Petro, pues ha recibido un sinfín de amenazas contra su vida que le han quitado la posibilidad de entrar o transitar el municipio del que fue elegido gobernante.

“En estos últimos meses hemos tenido un aumento en presencia de las disidencias, colocan vallas publicitarias invitando a la población a hacer parte de este grupo, extorsiones, toda actividad que realice un ciudadano la debe de pagar, desde el que vende arepas hasta los supermercados y estaciones de servicio”, relató el alcalde.

También mencionó que al municipio es imposible ingresar por tierra, solo puede acudir allí a apoyar con recursos cuando cuenta con un vehículo aéreo, siendo amenazado por divulgar la vida que lleva la población.

“Las disidencias me han declarado objetivo militar, hoy mi vida corre peligro. Estoy despachando desde Florencia. Nosotros realmente queremos la paz, esto del cese al fuego es bueno, ya le expresamos al ministro de defensa nuestras problemáticas. La gente no dice nada porque le da miedo, yo he hablado en representación de ellos y por eso me han amenazado”, agregó.

Del mismo modo mostró su tranquilidad en que se haya terminado el cese al fuego, pues consideraba que lo que necesitan los grupos armados es que el Ejército ponga sus operativos en marcha.

“El derecho a la vida no me puede negociar. El Gobierno también tiene que tomar esas decisiones, han sido muy bondadosos con esos grupos al margen de la ley. El único que estab respetando el cese era el Gobierno”, aseguró.

Finalmente mostró la necesidad de que las Fuerzas Militares actúen ante la situación antes de que se aumente la complejidad.

Escuche la entrevista completa en La W: