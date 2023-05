No hay huellas de adultos, solo de los niños: comandante por menores perdidos en Guaviare

El tema de los cuatro niños perdidos en las selvas del Guaviare ha generado gran impacto entre la ciudadanía colombiana, lo hemos podido evidenciar en plataformas digitales donde las personas no dudan en manifestar sus esperanzas en que estos infantes, entre los que se encuentra un bebé de 11 meses, aparezcan pronto.

Las Fuerzas Militares, el domingo 21 de mayo, anunciaron que un grupo de indígenas de la región también se unieron a la ‘Operación Esperanza’ sumando cuerpos de apoyo, por esto, el general Pedro Sánchez Suarez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, unidad encargada del caso, habló en La W sobre cómo ha avanzado la búsqueda.

“Nuestros comandos están expuestos a los peligros de la selva, mantienen siempre mojados, están cerca de animales salvajes. Encontramos la avioneta, pero no a los cuatro menores, ¿dónde están?, ¿por qué no lloran?, ¿por qué no gritan en medio de la selva? Sentimos una gran impotencia”, relató.

Asimismo, se refirió a la unión de fuerzas junto a la comunidad indígena y cómo han logrado compenetrarse, el ejercito con su equipamiento y habilidades, y ellos con sus conocimientos ancestrales del territorio.

“Nosotros no descartamos ninguna posibilidad, todo lo que se pueda hacer lo estamos haciendo. Estamos para traer a esos cuatro menores a su hogar, esa es la misión, seguiremos aquí hasta que la lógica demuestre lo contrario”, agregó.

Además, reveló un detalle que aun generaba curiosidad, y es si los infantes estaban acompañados de un adulto o si se encontraban caminando solos por la selva.

“Hay algo seguro y es que no hemos encontrado huellas de adultos, solamente las pisadas de los niños. Estamos seguros de que hemos estado cerca a ellos”, reveló el comandante.

Finalmente, envió un mensaje a la ciudadanía de que hay que mantener la esperanza intacta, pues los soldados cesaran la búsqueda de los menores, “los vamos a encontrar”, finalizó.

Escuche la entrevista completa en La W: