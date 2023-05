“Yo dejo el cargo cuando el presidente estime que ya cumplí mi papel”: alto comisionado

Luego de que el presidente Gustavo Petro confirmara la suspensión del cese al fuego con la guerrilla del Estado Mayor de las disidencias Farc, liderada por alias Iván ‘Mordisco’, varias fueron las críticas que recibió el Gobierno y también el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, quien tiene a su cargo la búsqueda de la paz total en el país.

Ante estos señalamientos que, aseguran que la paz total es un fracaso y que el alto comisionado ha sido benevolente con esta guerrilla por la forma en los que se refiere a ellos y el trato que les da, por esto el alto funcionario salió en su defensa.

“¿Les parece que decirles que la comisión de un crimen de guerra es repudiable, eso es ser blando?, ¿les parece que decirles que cometen extorsiones, que cometen una serie de situaciones que ha generado un clima en contra la paz, es ser benévolos? O es más bien una actitud donde se exige una responsabilidad por esos hechos que están generando un ambiente nocivo para la paz, pero en donde también se reconoce que hubo gestos que el país no reconoce totalmente en un acercamiento de la paz”, dijo Rueda.

De igual forma, el comisionado aseguró que no va a renunciar pese a que unos políticos así lo pidan.

“Yo dejo el cargo cuando el presidente de la República estime que ya he cumplido mi papel. Yo trabajo con base en unas directrices, creo que hemos logrado avances significativos, yo no me meto en el mundo de la política, yo simplemente le respondo al presidente que tiene el compromiso de hacer la paz”, agregó.

Sin embargo, el alto comisionado fue enfático en decir que el cese el fuego si funcionó para reducir la violencia en ciertos departamentos del país, no obstante es consciente que de deben mejorar cosas.

“Hay que corregir cosas, el cese el fuego solo comprendió la reducción de de la violencia, y protección de la vida e integridad, pero si queremos avanzar al cese de hostilidades tenemos que pasar a los acercamientos dialógicos con los diferentes grupos armados”.