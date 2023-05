¿El cerebro tiene la capacidad de recrear la realidad? Neurólogo responde

El cerebro es uno de los órganos vitales que tiene el ser humano y este 24 de mayo en la sección de misterios del cerebro, de Salud y Algo Más, el neurólogo Leonardo Bello explicó como esta parte del cuerpo humano tendría la capacidad de recrear realidades.

Bello inició su intervención mencionando que la “capacidad que tiene el cerebro para recrear la realidad es que el cerebro como tal no interpreta la realidad sino los datos, él recibe esos datos, los interpreta, y él mismo se encarga de crear por dentro una realidad”, dijo.

Además, ejemplificó que el tema es como “el efecto placebo y nocebo, el primero se basa en los medicamentos, es un medicamento que no va a cambiar mi cuerpo en nada (físicamente), yo digo con este medicamento se va a mejorar la tos, la persona lo toma, recrea esa realidad y se le quita el dolor de cabeza. Por otro lado, el nocebo, que si yo digo por ejemplo, no desayuno y me duele todo, no puedo trabajar y me empiezo a enfermar”.

Y que lo anterior “va mucho en la programación que le dan a uno de pequeño”.

Así mismo, explicó que “si yo veo el mundo actual como una catástrofe y que se está acabando, que estamos en las últimas; si yo me creo todo eso y le meto toda esa información negativa, comienzo a ver todo de manera negativa, no digo que no existe claramente”, explicó.

Y también, que “si pongo mi cerebro en otro extremo que es la parte positiva, también soy capaz de recrear esa realidad, yo puedo estar muy enfermo de algo y pensar que me siento bien y eso me ayudara a tratar la enfermedad”.

Finalmente, el neurólogo se refrió a este tema y la forma en cómo podría aportar al tratamiento de enfermedades.

Escuche la entrevista completa a continuación: