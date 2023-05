¿Qué es la oncología de precisión? Médicos explican

La quimioterapia es uno de los tratamientos más conocidos cuando se trata de cáncer. Ahora, en el mundo médico se habla de un tratamiento que ya oncólogos estarían implementando: la oncología de precisión.

Sin embargo, es un tratamiento que para lo sociedad llegaría a ser desconocido y por este motivo, Alejandra Calderón, hemato oncóloga pediatra y Héctor Posso, doctor en salud pública y miembro del equipo de oncología de Bayer S.A. ofrecieron su explicación sobre el tema en los micrófonos de Salud y Algo Más.

“Es un tema que nació hace más de dos décadas con el advenimiento y el descubrimiento que se hizo a raíz del proyecto de genoma humano que podemos tener el mapeo del papel que los genes tienen en el organismo humano”, dijo el doctor Posso en su primera intervención.

Así mismo, que “este descubrimiento llevó a que se hiciera una carrera para descubrir las vías que llevaban a que ciertas células se volvieron cancerígenas”.

También, explicó que este tratamiento “fue algo de mucha investigación, hay medicamentos que lo que hacen es que actúan específicamente sobre aquellas formas que están produciendo una célula cancerosa”.

Sin embargo, destacó el papel de otros tratamientos y mencionó que “hoy día uno de los tratamientos sigue siendo la quimioterapia, no es que se vaya a reemplazar, es otra arma terapéutica que tendremos contra el cáncer”.

Sobre el tratamiento como tal, explicó que “lo primero es que el médico debe sospechar que hay algo que explique un mecanismo particular que produzca ese cáncer y por tanto es necesario solicitar un testeo genético”.

Y por la misma línea que “ese testeo genético dirá en alta proporción si su cáncer puede ser explicado por algún ámbito genética para lo cual se podría tener un medicamento”, que según dijo el médico, es el tratamiento de la oncología de precisión.

Porque dijo además que “La esperanza es que en un futuro cercano a casi 100% de los tumores vamos a tratarlos” con este tipo de medicamentos.

Por otro lado, dijo que actualmente “los oncólogos en este país ya hacen oncología de precisión, muchos de ellos lo que hacen es que en principio cuando entran en proceso de diagnóstico es que solicitan un estudio de genoma”.

Además, puntualizó sobre el tratamiento que “hoy en día hay medicamentos que son inyectables, pero hay unos que son orales y medicamentos pediátricos que vienen jarabe, es una revolución total porque es un jarabe que puede incluso curar un cáncer. Usualmente este tipo de medicamentos tiene tasas de respuesta más allá de 80%, por cuanto tiempo será es algo que aún no se tiene claro porque no sabemos por cuánto tiempo se dará este tratamiento, dar un medicamento para toda la vida para algo que no sabemos si volverá a aparecer es un gran dilema”.

Dijo finalmente que “los efectos secundarios son mucho menores que lo que uno esperaría con otras terapias. hasta ahora lo que hemos visto es que no hay ningún problema, en general la mayoría de los eventos adversos que se han documentado y particularmente en niños es el aumento de petito, algunos presentarán anemia pero en general lo que uno encuentra como eventos adversos es muy raro”.

Por su parte, la doctora Alejandra Calderón se enfocó en explicar este tratamiento con los menores, y dijo que “han tenido (tanto niños como padres) buena aceptación, el jarabe es un medicamento bien tolerado y es una gran ventaja porque lo pueden tomar en casa”, además, que “no es necesario tener accesos por las venas para tomar el medicamento, pero eso depende de si la persona es candidato o no para tomar este medicamento”.

Así mismo, enfatizó en que “el cáncer si lo vemos en general comparando la población pediátrica con adultos, la primera cantidad de casos es mínima comparados con la segunda, los casos de pacientes pediátricos que tienen esta clase de tumores que son candidatos es mucho menos que la de los adultos”.

Dijo también que habría cierta ‘mitificación’ de la enfermedad. “Ha sido difícil que las personas entiendan que hay otros tratamientos diferentes, a veces cuando uno habla de cáncer las personas dan por sentado que el tratamiento es estrictamente la quimioterapia y cuando uno les cuenta que hay otro medicamento que es un jarabe no necesariamente lo toman de una buena forma y cree que no es el tratamiento ideal”.

Recuerde que es importante que siempre que padezca algo relacionado con el cáncer consulte con su médico.

Escuche la entrevista completa a continuación: