Familias damnificadas por la emergencia en Rosas, Cauca, bloquean la vía Panamericana

Familias damnificadas en Rosas, Cauca, por el deslizamiento del pasado mes de enero, bloquean en estos momentos vía Panamericana a la altura del punto conocido como Céfiro. Los manifestantes de cuatro veredas afectadas, denuncian incumplimientos del Gobierno nacional y exigen soluciones prontas.

No hay paso entre Popayán y Pasto y centenares de vehículos se encuentran paralizados en ambos costados de la carretera internacional.

La lideresa de esta zona del sur del Cauca, Paola Pérez, explicó que se trata de más de 200 núcleos familiares insatisfechos por el trato que han recibido por parte de las autoridades en el marco de la atención a la crisis humanitaria que se registra hace cinco meses.

“A pesar de resultar gravemente afectadas por el movimiento en masa en enero, las familias aún no han sido reubicadas. Estamos olvidados por el gobierno, llevamos mucho tiempo sin recibir ninguna información, no nos han reubicado, no tenemos alimento, Nos prometieron tierra, casa y proyectos productivos, pero no nos han cumplido”, dijo.

Sumado a esta situación, Pérez también denunció incumplimientos en los subsidios de arriendo y asistencia humanitaria.

Las comunidades afirmaron que persistirán con el bloqueo hasta que el Gobierno Nacional llegue con soluciones al territorio.

“Solicitamos al presidente que nos cumpla, que lo esperamos acá en el territorio”, dijo la lideresa.

Los afectados advirtieron que el cambio de ministros y funcionarios en el actual Gobierno, ha empeorado la situación.

El sector empresarial y productivo del Cauca rechazó las nuevas vías de hecho y afirmaron que la economía de la región no soporta un bloqueo más.