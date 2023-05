‘In the Rearview’: Maciek Hamela lleva a Cannes la vida de los refugiados ucranianos

El documental “In The Rearview”, producido por el director Maciek Hamela, fue estrenado en el Festival de Cannes 2023. Coproducción está basado en la historia de unos refugiados ucranianos que huyen de la invasión rusa en una camioneta, explorando su vida cotidiana y sus emociones ante la guerra.

“El objetivo que tenemos con este documental es traer un poco de la realidad que viven los refugiados ucranianos y recordarles a todos que la guerra continúa, que hay que salvar vidas (...) la guerra no va a frenar si no protestamos, ni tampoco si la comunidad internacional no hace los esfuerzos necesarios”, aseguró Hamela en La W.

Además, narró cómo se realizó esta producción de 84 minutos: “La forma en que preparamos la película era para mostrar un reflejo de la guerra en estos pequeños detalles de la vida ordinaria y la vida que todos tenemos, para que se sintieran identificados”.

La sinopsis de ‘In the Rearview’ relata que la cinta fue desarrollada en la camioneta de Hamela, con la cámara, capturando a los pasajeros angustiados, un grupo tras otro en innumerables viajes realizados. Así, se representó a los refugiados que permanecen en estos lugares.

Escuche la entrevista completa con Maciek Hamela en La W: