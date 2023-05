Lider social denuncia amenazas en su contra en Sahagún, Córdoba

Sara Cordero, una joven líder social y periodista de Sahagún, Córdoba, escribió una crónica sobre presuntas irregularidades en la construcción de obras públicas, seguridad y falta de inversión en el municipio.

La crónica de Cordero incomodó a más de uno, por lo que la líder social fue víctima de amenazas por parte de personas cercanas a la Alcaldía de Jorge David ‘Davo’ Pastrana. Fue calificada de “prostituta” y circularon varias fotos íntimas que supuestamente correspondían a ella. Además, le advirtieron que tenía que salir del municipio en menos de 72 horas.

Frente a la delicada situación expuesta, La W consultó con el alcalde Pastrana, quien respondió:

“Esta administración ha sido defensora de los derechos de las mujeres. Recientemente, vivimos un caso que le ha dado la vuelta al país, el de la joven Luz Neida que fue asesinada para extraerle su bebé. Es un caso que conmocionó, activamos todos los planes y hoy tenemos a los responsables de este horrendo asesinato”.

En ese sentido, el alcalde agregó que están recibiendo toda clase de críticas porque es su deber recibirlas: “He tenido opositores y jamás les he respondido, porque soy respetuoso de los medios de comunicación. Esta joven, Sara Helen, hizo un video al cual no le veo malestar, ella es una joven de Sahagún que está empezando en el medio periodístico y no podría hacer algo de esa naturaleza (amenazas)”.

Finalmente, sostuvo que “activamos todo el protocolo para que se pueda establecer las responsabilidades, porque lo que surgió fue un enfrentamiento entre ella y otra persona que trascendió a una amenaza, pero esto es materia de investigación. No pueden relacionarme a mí porque la persona de la que ella sospecha sea militante o haya defendido a la administración. Yo me aparto de estos hechos y tenemos que buscar a los responsables porque no pueden seguir pasando estos casos en nuestro municipio, activamos todo el protocolo para que la señorita Sara tenga todas las garantías”.