“Petro nos prometió solución en 15 días y vamos cinco meses”: damnificados en Rosas, Cauca

El pasado mes de enero se registró un deslizamiento en Rosas, Cauca, que dejó a varias familias damnificadas, quienes denuncian que luego de casi cinco meses no han obtenido respuesta por parte del Gobierno Nacional, razón por la que decidieron bloquear una de las vías más importantes del país, la Panamericana.

Los manifestantes de cuatro veredas afectadas denuncian incumplimientos del Gobierno nacional y exigen soluciones prontas.

En Sigue La W Soraida Orozco, líder de la comunidad damnificada aseguró que pese a “las promesas” del presidente Gustavo Petro, quien visitó en dos oportunidades el municipio, la solución no ha llegado.

“Estamos inconformes y cansados ante una espera de cinco meses a la cual no hemos tenido una oportuna respuesta. Hay mucha desinformación por parte de las entidades, no hay coherencia entre estas. Lo cierto es que el presidente Gustavo Petro, ha venido en dos ocasiones, y él nos prometió que nos daría 10 hectáreas de tierra, que seríamos reubicados en 15 días con la aplicación de la ley 1523 de emergencia, llevamos más de dos meses en esto, pero no ha cumplido. No nos tienen en cuenta”, aseveró.

En ese sentido, señaló que requieren un informe completo e inmediato, pues aseguró que “no nos vamos a ir hasta que el Ministerio de Vivienda, Agricultura y Transporte, y el director Nacional de la Gestión de Riesgo estén presentes. No queremos delegados”.

Por su parte, José Roberto Campo, alcalde de Rosas, Cauca, mencionó que, pese a la visita de funcionarios de la Unidad Nacional de Riesgos, donde trataron temas de los damnificados y afectados por la compra de predios, no se ha llegado a feliz término.

“No podemos desconocer que accedieron a un subsidio de arrendamiento, pero a los campesinos se les fue sus cosechas y sus tierras”, manifestó.

Así mismo, reveló que, pese a que ha intentado comunicarse en repetidas oportunidades con Olmedo López, director de Gestión del Riesgo, no le ha respondido sus mensajes.

Por otro lado, el secretario de Gobierno del Cauca, Diego Aguilar, aseguró que están haciendo un llamado para que el director de Gestión de Riesgo dé pronta solución a la emergencia, pues manifestó que “se trata de la vía panamericana y esto implica afectar al sur del país.

Sigue La W intentó contactarse con Olmedo López y no recibió respuesta.