Régimen de Moscú va a caer después de perder la guerra contra Ucrania: Ilya Ponomarev

Ilya Ponomarev, exdiputado del parlamento de Rusia y portavoz político de la Legión de Libertad de Rusia, conversó en La W sobre el ataque a Belgorod y el papel de la Legión de la Libertad de Rusia en este ataque.

Según detalló, “la Legión de la Libertad fue creada hace más de un año, después de la invasión de Rusia a Ucrania. Consiste en cuatro batallones y son esas personas que cambian de bando, que se van contra Rusia o activistas políticos que llegan a Ucrania para luchar en contra de Putin”.

Además, explicó que con el ataque a Belgorod se logró liberar un pedazo de tierra entre la frontera de Rusia y Ucrania. “Es un mensaje claro para enviarle a los rusos de que existe esa resistencia y que es posible lograr avances”.

Asimismo, dejó claro que sí recibieron luz verde del gobierno ucraniano para dar el ataque porque de lo contrario no se habría podido realizar.

“De los países de occidente no recibimos absolutamente nada, realmente no creo que reconozcan la existencia de la Legión de Libertad, no le dan ningún apoyo. La Legión opera de manera autónoma, pero recibimos cierta ayuda de armamento de Ucrania, no nos dan armas pesadas simplemente un tipo de armas más sencillas”, dijo.

En cuanto a cómo acabar con el régimen del presidente ruso Vladímir Putin, aseguró que “el régimen de Moscú va a caer después de que pierda la guerra contra Ucrania y esperamos que eso sea en los últimos meses”.

Escuche la entrevista completa a continuación: