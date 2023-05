Hay que olvidarse de uno mismo: Bernat Armangué, sobre su labor en el conflicto de Ucrania

Bernat Armangué es un fotógrafo español que desde el 2005 ha realizado cubrimientos fotográficos de conflictos. Su reciente trabajo de fotoperiodismo en el marco de la guerra en Ucrania lo llevó junto a colegas como Emilio Morenatti a ganar el premio Pulitzer 2023 en esta categoría y por tal motivo, Armangué pasó por los micrófonos de Contrarreloj para conversar sobre esta premiación y el detrás de su trabajo en este conflicto entre Ucrania y Rusia.

“Esta cobertura es en conjunto con otros compañeros, soy uno de los premiados, pero no el único y son sentimientos encontrados, uno se alegra del reconocimiento a un trabajo en concreto y una trayectoria, pero uno no puede celebrarlo porque al fin y al cabo documentamos dramas humanos con consecuencias que duraran muchos años”, dijo sobre su galardón en los Pulitzer 2023.

Además, que lo que ellos muestran por medio de sus fotografías “no dejan de ser drama humano tras drama humano”.

También explicó que “si hay una cosa muy común a lo largo de mi trayectoria en este oficio es que siempre voy hacia conflictos y siempre vuelvo, pero es diferente a los que viven allí permanentemente y a lo largo de los años”, destacando la valentía de quienes padecen este tipo de guerras.

Porque según dice Armangué, es que “el concepto de valentía lo relaciono hacia al local, más que a esos turistas que llegamos con paracaídas; lo hacemos lo mejor posible, con respeto y seriedad, pero regresamos a nuestras casas y espacios de seguridad”.

Por otro lado, también habló sobre cómo es su preparación cuando va a cubrir conflictos alrededor del mundo y mencionó que eso “depende bastante de cada conflicto, Ucrania es muy diferente a otros conflictos, hay unos factores como las geolocalizaciones y el uso permanente de drones que implican nuevos retos a nivel de seguridad”.

Además, que “uno más o menos intenta saber qué es con lo que tiene que contar y hasta dónde tiene que llegar, uno siempre tiene que volver para poder contar lo que uno ha visto, es un trabajo de mucha gente y no individual”.

Y así mismo, que para esto “el local te ayuda a entender cuáles son las zonas, qué es lo más seguro, ha donde ir o no ir, es un poco de todo”.

También mencionó que su trabajo tiene “ese estomago que te dice: seguimos adelante o vamos para atrás, las cosas pueden cambiar y hay que escuchar ese sexto sentido y esperar que no pase nada”.

El fotógrafo también se refirió a los momentos más impactantes de su carrera y aunque no mencionó uno puntual, dijo que “a uno le tiene que afectar, si a una persona no lo afecta le recomiendo que acuda a terapia, hay que ser consciente que uno está ahí para contar, llegamos a sitios y no molestamos, pero somos esos intrusos, intentamos ser lo menos incomodos posibles”.

Y que en esta línea “hay que olvidarse bastante de uno mismo y mantener el foco en los sujetos y en la historia, todos tenemos nuestros capítulos y momentos y es normal”.

Enfatizando finalmente que “siempre hay algunos matices que a uno le afectan más que otros: los niños; los ancianos; los colectivos más vulnerables; las mujeres, son los que te tocan más y te marcan a nivel particular, es inevitable que haya momentos más complejos que otros”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación: