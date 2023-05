Crímenes de Mancuso deberían ser procesados por la CPI: presidente Petro

En medio de la posesión de magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro aseguró que hay que luchar contra la impunidad en el país y siempre buscar la paz y la verdad.

Ante eso, el mandatario se refirió a las audiencias que se han adelantado en la Jurisdicción Especial de Paz con el exjefe paramilitar de las AUC, Salvatore Mancuso indicando que es un proceso que le cierra la puerta a la impunidad, pero que no se le ha dado la importancia que le corresponde, por eso aseguró que si la justicia colombiana no toma en cuenta este caso podría ser evaluado por la Corte Penal Internacional.

“Son crímenes que quizás en gravedad no han sido cometidos en ningún rincón de América en las últimas décadas. Es una crisis humanitaria, claro que tendríamos que ser procesados por la Corte Penal Internacional, que sería la instancia para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere”, advirtió el presidente Petro

También, el jefe de Estado indicó que la presunción de verdad es alta en las confesiones que ha hecho Mancuso.

“De todas maneras, es una confesión judicial, sopena de una serie de pérdidas en términos de beneficios jurídicos que no cualquier ser humano asumiría solo para decir unas mentiras. El costo de eso sería enorme para su propia existencia. Y por tanto, la presunción de verdad ante el Tribunal de Justicia Especial es alta, sin que seamos nosotros los que dictaminamos, al final son los jueces. Pero lo que más llama la atención es la falta de sensibilidad de la sociedad”, añadió.

Finalmente aseguró que este tipo de revelaciones en otros países hubieran causado la indignación de la sociedad que hubiera tomado medidas adicionales.

“En cualquier otro país, cualquiera, esas declaraciones hubieran provocado que millones de personas salieran a las calles a demandar un cambio real de las instituciones que allí salen salpicadas por el horror”, concluyó el presidente Petro.