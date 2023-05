Disidencias Farc estarían planeando escalada de ataques contra la Fuerza Pública

Imagen de referencia de disidencias de las Farc. Foto: Luis Robayo / AFP via Getty Images / LUIS ROBAYO

Tras la decisión del presidente de la República Gustavo Petro, de suspender indefinidamente el cese al fuego que se tenía con las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, el comandante general de las fuerzas militares, el general Hélder Giraldo envió un mensaje a los comandantes de las diferentes fuerzas y de los diferentes unidades en el territorio nacional, dando instrucciones de cómo retomar las operaciones contra este grupo armado.

Por eso se alerta de posibles atentados, tras la decisión del gobierno. “Esto no quiere decir que este grupo y los demás grupos que delinquen en el país no realicen acciones terroristas a lo largo y ancho del territorio nacional, por tal motivo es fundamental que todas las unidades militares estén en absoluta alerta, pues se prevé una escalada de ataques a algunas de nuestras unidades; no podemos dar la oportunidad a los delincuentes de generar golpes a la infraestructura crítica del Estado”.

Por tal razón, los comandantes pide regionales pide el comandante de las Fuerzas Militares deben reunirse con los gobernadores, alcaldes, secretarios de Gobierno, presidentes de junta de acción comunal y líderes regionales, para generar mecanismos que ayuden a mejorar los niveles de seguridad; “recordemos que el principal centro de gravedad de los grupos delincuenciales radica en el control ilegal de los territorios en donde pueden establecer economías coercitivas. De nosotros depende quitarles en gran medida, ese control con acciones militares contundentes”, según el documento en poder de W Radio.

En cumplimiento tanto de la misión constitucional de las Fuerzas Militares (roles y funciones), como de la orden presidencial, es indispensable tener claridad jurídica y operacional en el Proceso Militar para la Toma de Decisiones a la hora de utilizar las capacidades distintivas y hacer uso de la fuerza especialmente, al Estado Mayor Central FARC-EP, el cual, por su nivel de organización y hostilidad, hace necesaria la utilización del marco del Derecho Internacional Humanitario”.

En este orden de ideas, se da luz verde para que se reactiven las operaciones terrestres, marítimas, fluviales y aéreas de carácter ofensivo en contra del Estado Mayor Central de las FARC. “Hoy como nunca el país exige de cada comandante desplegado en el territorio nacional, sin importar su jerarquía o responsabilidad, que demuestre en su ejercicio del mando y liderazgo: madurez, integridad y que hagan valer las competencias técnicas, tácticas y estratégicas que han ido adquiriendo y apropiando”.