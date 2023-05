Ocupantes de un bus se salvaron durante atentado en el municipio de Tibú

En video de una cámara de seguridad de un bus que presta el servicio especial hacia el municipio de Tibú, quedó registrado el momento exacto en que se presentó la activación del artefacto explosivo contra la patrulla policial que dejó como saldo tres personas muertas y 11 heridos.

El conductor y los seis ocupantes resultaron con heridas leves tras chocar con el vehículo policial y debido a la onda expansiva.

Uno de los representantes de la empresa aseguró en diálogo con W Radio que no existen condiciones de seguridad para seguir operando en la zona del Catatumbo.

“El conductor estuvo en la clínica el día de ayer por el impacto que recibió debido al estallido del artefacto y las esquirlas del vidrio al estrellarse con la patrulla de la policía, nosotros tenemos un contrato con una empresa y llevábamos en ese momento los pasajeros a su destino para el tema del almuerzo, por fortuna en el impacto ninguno resultó herido de gravedad, pero obviamente quedaron en shock por el atentado”, dijo.

Agregando que “somos una empresa de servicio especial, que prestamos el servicio directamente a diferentes entidades del departamento y del país, el temor siempre estuvo, ese contrato que nosotros tenemos allá finalizaba este mes; habíamos llegado a un acuerdo para no enviar vehículos a esa zona por lo delicado que está la situación”.

El representante advirtió sobre la situación que viven con los vehículos por las acciones de los grupos armados.

“Nosotros no tenemos porqué sufrir estos hechos y traer nuestros carros de Tibú en esas condiciones, tenemos compañeros empresarios que se han traído sus vehículos porque no hay garantías de seguridad; hay trabajo, pero no hay garantías de seguridad entonces es muy complicado prestar unos buenos servicios en la zona”.

“Fue cuestión de segundos y como la mayoría se pudo dar cuenta a través del video de las cámaras que tenemos en el bus, sólo bastaron cinco segundos de diferencia y estaríamos hablando aquí de más personas fallecidas”, señaló.

Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de este atentado terrorista en Norte de Santander.