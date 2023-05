Municipio de Pamplona cumple cuatro días con bloqueos por protesta de conductores

Se cumplen cuatro días de bloqueos en el municipio de Pamplona, Norte de Santander, de parte de los conductores de busetas, quienes están inconformes por un proceso de licitación y estudio de movilidad que busca aumentar el parque automotor en el municipio.

Las molestias han generado bloqueos, plan tortuga y el cierre de varias calles principales, el comercio está paralizado y los pamploneses no han logrado salir de su municipio a través del servicio público.

Carlos Omaña aseguró en diálogo con La W que “la situación es muy preocupante, el municipio lleva cuatro días con las vías bloqueadas y sin posibilidad de movilidad afectándose todos los sectores de la ciudad, el comercio, la parte estudiantil, porque no se vislumbra que haya una negociación o solución cercana con los propietarios de las busetas”.

“Este problema se presenta debido a una licitación que está en la página de la contratación del municipio, en donde se piensa incrementar el número de busetas, existe una inconformidad grande, porque los propietarios piensan que van a ser retirados de este servicio que vienen prestando hace más de 20 años”.

Mauricio Gelvez, representante de los transportadores, dijo que “efectivamente nosotros hemos buscado otras alternativas desde el día uno del bloqueo, pero lo que hizo la administración fue confrontarnos con la comunidad y gerentes de las empresas”.

“Inicialmente sí utilizamos la estrategia del diálogo para decirle al alcalde que esos estudios están acordes a la realidad, con el número de busetas que quiere implementar en la licitación para adjudicarle a la empresa que ya sabemos cuál es que es Santurbán, ese tema está arreglado; entonces le estamos diciendo no perjudique a los que estamos ahora”, agregó.

Carlos Omaña añadió “desafortunadamente no hay credibilidad y no hay confianza en la administración, no hay capacidad de negociación”, señaló.

La W buscó una respuesta de la administración municipal, pero no se obtuvo pronunciamiento al respecto.

Escuche la entrevista completa a continuación: