The Peak. Foto: Corporación para el Desarrollo Sostenible de San Andrés.

Emergencia en Providencia por incendio que amenaza el Parque Regional The Peak

Desde el pasado puente festivo en Providencia se registra un incendio forestal que empezó a consumir una de las reservas naturales más importantes de esta región de Colombia, el Parque Regional The Peak.

Los bomberos de la isla han atendido la emergencia, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible controlar las llamas, ya que la zona donde se desarrolla el incendio es de difícil acceso.

La situación llevó a que se convocara al Consejo Municipal y al Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, por medio de un Puesto de Mando Unificado, PMU. Además, el alcalde de San Andrés declaró la calamidad pública por estado de emergencia.

En W Fin de Semana, Stephen Livingston, habitante de Providencia se pronunció sobre la emergencia asegurando que desde la isla hacen un llamado al Gobierno Nacional para atender la situación.

Según lo señalado por Livingston, el fuego sigue activo y por ahora se desconoce el origen de las llamas. No obstante, explicó que las viviendas no se han visto afectadas, pero sí el The Peak.

Cabe resaltar que el Parque Regional The Peak es reconocido por ser uno de los principales centros de biodiversidad del archipiélago de San Andrés.