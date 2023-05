EE.UU. entrará en crisis financiera si no aprueban acuerdo del techo de deuda: Ben Harris

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que llegó a un acuerdo con el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para elevar el techo de deuda de la nación, para evitar un “default” en la economía del país.

De acuerdo con lo anunciado por Biden este borrador del proyecto de ley para elevar el techo de la deuda de EE. UU. es un “compromiso”.

“El acuerdo representa un compromiso y esto significa que nadie tiene todo lo que quiere, pero esa es la responsabilidad de gobernar”, señaló el mandatario durante una rueda de prensa.

Frente a lo anterior, Ben Harris, el ex subsecretario del Tesoro para la política económica del país norteamericano explicó cuál es el siguiente pasó tras darse este acuerdo, y cuáles serían las consecuencias en caso de que no se apruebe este proyecto de ley en el Congreso.

“La presión está en el Congreso, porque es un acuerdo al que se llegó, pero no es seguro qué pase en el Senado y el Congreso, por lo que se requiere una votación para que se pueda cumplir este acuerdo. Pero el Congreso no tiene tiempo, tiene una semana para llevar un acuerdo o sino Estados Unidos entrará en una crisis financiera”, manifestó.

Por otro lado, explicó que los republicanos reclamarán ciertas victorias alrededor de esto, “una reducción del gasto en defensa en los próximos años. Además, ganaron con respecto al dinero destinado al Servicio Interno de Impuestos de 20.000 millones de dólares”.

Así mismo, señaló que este partido pidió ciertas concesiones para disminuir el gasto púbico, por ejemplo, en los subsidios de comida: “Habrá impactos pequeños en el día a día de las personas”, manifestó.

Impacto en la economía mundial

En cuanto al impacto económico aseguró que sería “enorme”, si no se llega a un acuerdo en el Congreso, Estados Unidos no realizaría el pago de la deuda. “Este escenario sería catastrófico porque el país no podría pagar los intereses en los préstamos, ni a los veteranos, o la seguridad social”.

Por último, mencionó que ante un escenario de no acuerdo el tema más golpeado y que sufriría grandes afectaciones es las prescripciones de medicamentos.

Señaló que los republicanos pedirían un recorte en subsidios a veteranos, en las inversiones a investigaciones, en los subsidios a las comidas y una reducción a los impuestos de las grandes corporaciones.