Soy una persona indefensa: general Iván Ramírez responde a acusaciones de Mancuso

En el marco de su comparecencia ante el despacho del magistrado Gustavo Salazar la JEP por el caso de victimizaciones a la Unión Patriótica, el general (r) Iván Ramírez Quintero desmintió a Salvatore Mancuso luego de que lo vinculara con el paramilitarismo, la falsa desmovilización del EPL y otros hechos criminales.

El excomandante de la Primera División del Ejército afirmó que nunca facilitó la expansión del paramilitarismo, que nunca aupó la vinculación de sus subalternos con las Autodefensas, y que si participó en la polémica desmovilización en una finca paramilitar (“Cedro cocido”) fue por orden del gobierno y no por iniciativa propia.

De hecho se calificó a sí mismo como una persona “indefensa ante tantas acusaciones”.

“Nunca fui una persona para que fuera la bisagra, nunca le di la orden a nadie de que recibiera a Mancuso y apoyara a los paramilitares” señaló el general en retiro.

Además, expresó que no tuvo ningún tipo de relación con el secuestro de Leonor Palmera, hermana de alias “Simón Trinidad”, luego de que Mancuso expresara que Iván Ramírez Quintero les ayudó a escapar. De acuerdo con Ramírez, no tenía por qué participar de ello y no tenía acceso a ordenar helicópteros o retirarlos, como aseguró el exparamilitar.

De hecho, rechazando cualquier tipo de vinculación con el paramilitarismo incluso sugirió que las declaraciones de Salvatore Mancuso sean contrastadas o se le pregunte a Rodrigo Tovar “Jorge 40″ si conoció al general Iván Ramírez Quintero.

Adicionalmente, el general al ser cuestionado sobre los supuestos vínculos con el paramilitarismo de varios de sus subalternos en la Brigada 11 en Montería (Córdoba), expresó que no conoció de informe alguno en el que se le denunciara o se conociera que el coronel Ortiz Chavarro, el hoy general Leonardo Barrero, o el mayor (r) René Sanabria, fueran fichas de las Autodefensas.