Presidente de Uruguay le pide a Suramérica “no tapar el sol con un dedo” sobre Venezuela

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. Foto: Mauricio Zina/SOPA Images/LightRocket via Getty Images. / SOPA Images

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, alertó los mandatarios suramericanos que no se debe “tapar el sol con un dedo” sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el marco de la cumbre regional que se celebra en Brasilia este martes.

Aunque las sesiones son a puerta cerrada y no hay transmisión oficial, las declaraciones de Lacalle Pou fueron publicada en un video difundido en internet y cuya veracidad fue confirmada a EFE por la Presidencia uruguaya.

Lacalle Pou incluso aludió a la reunión bilateral que este lunes tuvo Lula con Maduro, en la cual el presidente brasileño calificó de “narrativas” las críticas sobre la falta de garantías democráticas o violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

“Esta reunión estuvo antecedida, no sé si de forma planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Yo me quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa”, dijo Lacalle frente a los otros mandatarios.

Según el gobernante uruguayo, “si hay tantos grupos en el mundo tratando de negociar para que la democracia sea plena en Venezuela” y “que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo”.

Lacalle Pou explicó que Uruguay mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un embajador en Caracas, pero aseguró que la “afinidad” de los uruguayos “es con el pueblo venezolano”.

Subrayó que no está en su manos “elegir a un Gobierno”, pero que sí tiene “la posibilidad de opinar”, tras lo que puso en tela de juicio uno de los puntos de una declaración conjunta que se negocia en la cumbre de Brasilia.

La declaración, según Lacalle Pou, “habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de festejar las instituciones”, pero desde su punto de vista no termina de reflejar la situación venezolana.

“Obviamente, no tenemos la misma definición, que creo que es una en la Real Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia”, afirmó el presidente uruguayo en el video.

A la cita convocada por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, también asisten los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Guillermo Lasso; Guyana, Irfaan Ali; Paraguay: Mario Abdo Benítez; Surinam, Chan Santokhi, y Venezuela, Nicolás Maduro.