Evacuan a más de 150 familias por enormes grietas en Puerto Escondido, Córdoba

La situación en Puerto Escondido, Córdoba sigue crítica. Cada día son más las grietas que se presentan en la tierra, especialmente, en la vereda Cerro Santa Cruz, donde más de 30 familias tuvieron que salir por los movimientos telúricos en esa zona y la remoción de masa o desplazamiento de suelo.

Barrios de la zona urbana como Once de Enero y Simón Bolívar, también fueron evacuados ante la emergencia. De momento, se habilitó la Casa Adulto Mayor de Puerto Escondido como albergue.

“Hay grietas nuevas en la vereda Cerro Santa Cruz, la comunidad está un poco asustada, temen por su vida…en este momento tenemos este albergue, pero contamos con la Casa de las Etnias donde también podemos albergar a personas”, sostuvo la alcaldesa de Puerto Escondido, Heydi Torres.

“Hay un decreto de calamidad pública, esperamos no pase a mayores, pero estamos alerta porque esto no se había presentado antes en el municipio…el lugar donde están las grietas representa un riesgo para todas esas personas que quieran hacer video, no se acerquen”, puntualizó la mandataria municipal.

Las comunidades piden ayuda en medio de la emergencia que enfrenta Puerto Escondido:

Liris Sánchez Estrada, es una habitante de la vereda Cerro Santa Cruz, que tuvo que abandonar la zona, luego de que su vivienda quedara bajo tierra el pasado 25 de mayo, cuando se presentó el sismo de magnitud 6,6 con epicentro en el mar Caribe. Hoy, se encuentra en el albergue habilitado en la Casa Adulto Mayor de Puerto Escondido.

“El volcán se llevó toda mi casa, la rajó por completo, estamos en este albergue esperando ayuda. En mi casa desde el pasado 25 de mayo, todo fue raja y raja, nadie puede habitar ahí, esos fueron momentos horribles, el temblor, todo. Nosotros sacamos unas cuantas cosas que teníamos y ahora estamos aquí, no tenemos alimentación, nos hace falta útiles de aseo y medicamentos para los niños”, sostuvo Liris Sánchez para La W.

Por su parte, Nuris Serna, se mantiene en la vereda Cerro Santa Cruz, pese a la alerta roja que pesa en la zona. “No he salido porque todavía estoy recogiendo, tengo muchas cosas, tengo animales y tengo dos hijos que tampoco han salido; vamos a esperar en la tarde. Esto es horrible día y noche, porque se ve el humo negro saliendo y se siente el olor a gas, lo que pedimos es que nos ayuden porque no hemos visto nada y qué tal que esto llegue al mar, desaparece todo Puerto Escondido”, dijo para La W.

En contexto en La W:

Entre tanto, Manuel Durango, narra que justo el pasado 29 de mayo cumplía un mes en la casa que había adquirido con sacrificio en la vereda Cerro Santa Cruz, pero hoy tuvo que salir. Con resignación manifiesta que “lo material se recupera, pero la vida no”.

“La casa mía trata de desaparecer porque el volcán la viene amenazando, ya las grietas están cerquita, fui a abrir la puerta y ya no quiere abrir. Por ese motivo, tuve que desalojarla, porque su material se recupera, pero la vida no: la vida es una sola. Tenía un mes de estar viviendo con mi señora en esta casa, la hice con esfuerzo, pero así es la naturaleza, quedé sin nada”, manifestó a La W.

La vía que conduce a Cerro Santa Cruz desapareció:

“En la vía principal que comunica a la zona urbana de Puerto Escondido con la vereda Cerro Santa Cruz, se ha atravesado un pantano, luego del evento sísmico”, dijo Leonardo Bolaños, voluntario de la Defensa Civil en Puerto Escondido.

Por su parte, el comandante de la Defensa Civil en Córdoba, mayor Raúl Gómez, indicó que “desde que ocurrió este temblor fuerte (25 de mayo), inició una remoción en masa de una ladera aledaña al volcán de lodo que tradicionalmente es conocido en Puerto Escondido. Esto ha afectado a cerca de 100 familias, toda la zona que se está perdiendo, que se está moviendo, es donde ellos tienen sus cultivos, su ganado, donde generan su sustento. La Alcaldía de Puerto Escondido está haciendo una reubicación temporal”.

“Hay unos gases fuertes, esto sugiere a la ciudadanía desplazarse, podrían intoxicarse. Estamos ayudando a evacuar a las familias”, agregó el mayor Gómez.

Las autoridades anuncian medidas ante la crisis en Puerto Escondido:

Durante este 30 de mayo, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU), para monitorear la emergencia en Puerto Escondido, Córdoba. En el mismo, se anunciaron varias medidas, mientras se supera la compleja situación.

“Lo que aquí se presenta es un fenómeno volcánico que ha generado un desplazamiento de suelo en cerca de 60 hectáreas. La decisión que se ha adoptado es evacuar a las familias que se encuentran en esta zona y, adicionalmente, despejar una parte del río que se encuentra en tres barrios; ya se han instalado albergues”, informó el secretario del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba, Jairo Baquero.

“El departamento ha movilizado todas las capacidades hospitalarias ante cualquier emergencia que se presente. Además, tenemos la presencia de la fuerza pública en la zona para garantizar el orden público y se suspendieron las clases”, manifestó el funcionario.

Finalmente, el funcionario precisó que “se requiere hacer una evaluación térmica – geológica que nos permita saber cómo se están desplazando esas 60 hectáreas, se requiere realizar un trabajo con maquinaria amarilla sobre las cuencas hidrográficas, con el fin de sacar lodo de ahí y que permita el transcurrir de la corriente hídrica. Además, hacer suspensión de los servicios de agua, gas y energía eléctrica, en el evento que haya un desastre natural que así lo requiera”.

Desde la Brigada XI del Ejército Nacional también se dispuso de un pelotón especial de rescatista ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en Puerto Escondido, una zona que se encuentra a solo 45 minutos de la ciudad de Montería.

En horas de la mañana de este 30 de mayo, en total, se habían evacuado a 35 familias (150 personas). Sin embargo, en horas de la tarde salieron siete buses con personas del municipio costanero con rumbo a la capital de Córdoba, donde esperarán que vuelva la calma a su territorio. Otras se mantienen en albergues dispuestos por las autoridades.