La JEP responde por nuestra vida al liberar a Salvador Arana: hijo de Eudaldo Díaz

En entrevista con La W, Juan David Díaz, hijo del exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, criticó duramente a la JEP luego de la decisión de dejar en libertad al exgobernador de Sucre, Salvador Arana. Para Díaz el exmandatario ha incurrido en contradicciones y no ha dicho toda la verdad, precisamente frente al crimen de Eudaldo Díaz.

“Él no está diciendo quiénes fueron sus cómplices en el crimen de mi padre, ninguno, él no ha dicho yo me reuní con este, él está calladito, simplemente se mencionó él porque le tocaba porque ya está condenado (...) él utilizó ese tribunal para salir” señaló Díaz.

Para Juan David Díaz, la libertad de Arana es un “golpe muy bajo” en el cual de hecho responsabilizó a la jurisdicción por lo que le ocurra a su familia, expresando que es además inconveniente la libertad del exgobernador en plena época electoral.

“Imagínense lo que representa para nosotros, que testigos lo han señalado de estar detrás de las amenazas y los atentados en mi contra, cinco atentados y más de 80 amenazas, de fiscales antiterrorismo que lo señalan a él. Ahora la JEP responde por la vida de nosotros al sacar a este tipo que es un delincuente. Soy el que pienso que el que diga la verdad debe salir, pero tampoco se va a burlar de nosotros porque mi padre está enterrado” sentenció el hijo de “Tito” Díaz.

Asimismo, cuestionaron los testimonios de Arana indicando que de hecho, otros comparecientes como Salvatore Mancuso han dejado entrever, posibles contradicciones del exmandatario departamental.

“Mancuso está diciendo lo que ha sido la pieza clave del rompecabezas y por eso yo pensé que la JEP se iba a dar cuenta de las mentiras de Arana y no ha sido así” afirmó Juan David Díaz.

Adicionalmente, alertó que la clase política del departamento de Sucre le tiene “pánico” a Salvador Arana, y lamentó que, según su versión, no se haya investigado a mayor profundidad, por parte de la JEP, la eventual responsabilidad del expresidente Uribe en la muerte de Eudaldo Díaz al enviar a Salvador Arana a la embajada de Chile.