Me dijeron que me inyectarían vitaminas: Pilar Rodríguez, víctima de biopolímeros

La colombiana Pilar Rodríguez se convirtió en una de las tantas víctimas de los biopolímeros. La mujer, que reside en España, viajó a Colombia para realizarse una cirugía estética en sus glúteos, sin embargo, meses después empezó la pesadilla.

Pilar pasó por los micrófonos de La W para dar detalles de su caso y contó que al realizarse la operación el médico le dijo que le inyectaría vitaminas, pero en realidad le puso biopolímeros.

“Hace cuatro años empecé a sentir molestias y dolores, no sabía realmente qué era; los médicos no sabían qué era. Hasta que un día en una resonancia magnética empezaron a verme granulillos en los glúteos y la espalda baja. Fui ahí cuando supe que me convertí en una más de estas víctimas”, manifestó.

En ese sentido, añadió: “Me inyectaron biopolímeros, lo que pasa es que cuando yo estaba allá me dijeron que eran vitaminas, pero nunca supe de las consecuencias”.

Sin embargo, reveló que nunca denunció al médico que le realizó la cirugía pues ya no contaba con la documentación de este y tampoco “se sintió con la fuerza”.

Rodríguez señaló que el síndrome de Asia empezó con pequeños cambios, dolor en las piernas, dolores de cabeza, cambios de humor, enrojecimiento en los glúteos y cambios a nivel alimenticio, “me sentía cansada todo el tiempo. Entonces empiezas a notar un desgaste físico y psicológico”.

En cuanto el proceso de rehabilitación contó que durante cuatro años intentó operarse, pero no confiaba en los médicos colombianos. “Empecé a buscar y afortunadamente una cosa llevó a la otra, hicieron un programa en Antena 3 sobre procesos estéticos, me invitaron y allí conocí al doctor Norman Blanco, tomó mi caso me estudio y él fue el que me operó”.

“Llevo cuatro meses y ha sido un proceso duro, no ha sido fácil física y psicológicamente, hay que tener mucha fortaleza y entender que es un mes en el que debes estar quieto, y la cicatriz enorme, tienes dolores en los primeros días (…) Actualmente estoy más tranquila. Físicamente también hubo un cambio profundo, pero ya no me duele las piernas y me puedo sentar. Sin embargo, sigo en el proceso de curación”.

Así mismo, contó que no lograron extraerle el 100% de los biopolímeros: “el médico me quitó un 90%, no me pude quitar más. Siempre van haber pequeñas molestias, tendrán que reconstruirme, pero a nivel estético ya me da igual, solo quería estar bien y sentirme sana”, puntualizó.