Chuzadas a exniñera de Laura Sarabia: ¿cuál es el impacto político del escándalo?

Hay polémica en el país por las revelaciones que hizo la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza Buelvas, y las declaraciones que entregó el fiscal Francisco Barbosa en las que aseguró que Meza fue ‘chuzada’ por la Dijin de la Policía.

A propósito de esto, La W conversó con los representantes a la Cámara Gabriel Becerra y Hernán Cadavid, quienes rechazaron las interceptaciones y debatieron sobre el futuro que tendrá el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Para iniciar, el representante del Pacto Histórico Gabriel Becerra dejó claro que “el Gobierno y el presidente han dejado claro que no salió la orden de ningún alto funcionario del Estado para que no se cometiera esa ilegalidad. Lo que se quiere es colocar en los mismos términos un hecho que está por investigarse con el escándalo de las ‘chuzadas’ que sucedió desde el 2009″.

Agregando que la oposición está en la tarea del proceso de cambio. “Es realmente una irresponsabilidad con el deber que tenemos, por eso nuestro respaldo al presidente en sus decisiones, tiene la autoridad moral para decir que en este Gobierno no se va a avalar ningún comportamiento de ese tipo, de esa ilegalidad”.

Por su parte, el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid comentó que “aquí no es solamente el hecho sino en dónde está la información que se concluyó de esa interceptación (…) es la funcionaria de confianza del presidente de la República la que debe responder y ahora no pueden actuar como analistas y no responder políticamente”.

Por otra parte, el senador de Cambio Radical David Luna se mostró tajante al decir que “lo que está de por medio es la necesidad de esclarecer si miembros de oposición están siendo seguidos en sus actividades y adicionalmente si periodistas y miembros que fueron partícipes de la fuerza pública tienen las mismas condiciones”.

Por último, el senador del Pacto Histórico Alexander López mencionó que “debemos ser contundentes a la hora de entregar estas informaciones sin dilaciones y sin ambages que terminan dar toda la claridad. Nuestro Gobierno no podrá ocultad absolutamente nada, nosotros llegamos a producir cambios y de eso se trata”.

Escuche la entrevista completa a continuación: