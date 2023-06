Presidente Petro debe estar pensando en cómo se salva: Julio Sánchez Cristo

El pasado fin de semana, se hicieron públicos una serie de audios en los que habla el exembajador Armando Benedetti con la exjefe de Gabinete Laura Sarabia, y en los que le expresa su molestia por el trato político que se le ha dado en los últimos meses de Gobierno.

Julio Sánchez Cristo, director de La W, calificó el contenido de esas grabaciones como “muy fuerte” y señaló que representan una contradicción con las declaraciones que dio el exembajador días atrás, en las que negaba tener algo en contra del Gobierno de Gustavo Petro.

Haciendo un resumen de los audios revelados, Sánchez Cristo resaltó varias de las frases de Benedetti que llamaron la atención sobre la financiación de campañas políticas: una es cuando dijo “15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan” y la otra es “yo fui el que organicé todos los votos (…) en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico”.

Para el director de este medio, la pregunta clave que surge en este punto es: ¿quién puso la plata?

Agregó: “La sola campaña de Gustavo Petro no necesitaba plata, por la reposición él tenía garantizados miles de millones de pesos. Los bancos no tienen ningún problema en financiar una campaña como la de Gustavo Petro, sabiendo el caudal electoral (…) cualquier banco le ponía la firma, sabían que esa plata era segura”.

Por eso, sobre la frase de Benedetti en la que advierte que él “puso la plata”, Sánchez Cristo se pregunta: ¿cuál plata?

Así lo señaló: “Él habla de otra plata, 15.000 millones de pesos para el Pacífico”.

Sánchez Cristo también recordó que, en los audios en cuestión, Benedetti también hizo mención al proceso en su contra, diciendo que estaba reglado y que reclamaba mucho lo que era perder el fuero.

Sin embargo, otro hecho grave revelado por las grabaciones de Benedetti y recordado por Sánchez Cristo es: “(Benedetti) la maltrata a ella (Laura Sarabia), piensa que ella no tiene autonomía, inteligencia y que es “chiquita”. Dice algo dramático: ‘yo no te puse para ese puesto, a ti te puso Verónica (Alcocer, la primera dama) y ya sabes para qué'”.

Por eso, recordando las declaraciones que Benedetti dio a la revista Cambio días atrás, Sánchez Cristo advirtió que fueron como una notificación de lo que iba a pasar: “Todo lo que dice que no iba a hacer, pasa en las grabaciones”.

Frente a estas revelaciones, el periodista reflexionó sobre el debate que se abre ahora y al que el único que lo puede tranquilizar es el presidente Petro.

“El presidente se ha quedado sin su primer anillo y a eso súmele otros problemas, como lo que dijo Néstor Humberto Martínez sobre Danilo Rueda (…) el del hermano, del hijo, todo por lo que él ha peleado: puestos, narcopolítica, parapolítica, interceptaciones”, resumió Julio Sánchez Cristo.

Por eso, concluyó en que la situación actual del mandatario es: “‘¿Cómo me salvo?’ ¿Cómo se salvan las instituciones y el presidente? Ahí tiene que tomar decisiones y además tiene que reflexionar sobre el momento que está viviendo su proyecto político, porque esto va directamente a la cuenta corriente de octubre”.

Los audios de Benedetti

Benedetti dice:

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (…) y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (…) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”.

El exembajador continuó diciendo lo siguiente:

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad. Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada”.

El exembajador también le aseguró a Sarabia que, si él hablaba, las declaraciones o los hechos que salieran a la opinión pública podrían afectarlos a “todos”.

Así lo dijo: “Prepárense, porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

Agregó:

“Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas (…) Osama Bin Laden, cuando tumbó las torres gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las torres gemelas”.

Finalmente, en los audios revelados, Benedetti habló sobre el financiamiento de la campaña a la Presidencia, los puestos en el Gobierno y la gestión de este durante los últimos meses.

Cabe señalar que, tras la publicación de estas conversaciones, Benedetti ya se pronunció: “Los audios de Revista Semana han sido manipulados. Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte”.