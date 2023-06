Audios de Benedetti crean nueva crisis al Gobierno. “Fueron manipulados”, dice exembajador

La Revista Semana publicó unos audios en los cuales habla el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti con la exjefa de Gabinete Laura Sarabia y en donde expresa su molestia por el trato político que se le ha dado en los últimos meses de Gobierno.

En uno de los tramos revelados se escucha a Benedetti decir “lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, mari**, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, mari**,, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijue***, y ahí nos caemos todos hijue**”.

Y continúa diciendo Benedetti: “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijue***, en la Costa, todos, hijue***, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada”.

El exembajador le aseguró a Sarabia que si él hablaba, todos se podían ver afectados por las declaraciones o hechos que salgan a la opinión pública.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mier** y eso no se le hace a Benedetti”, afirmó el exembajador.

Y continúa en forma de amenaza: “con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas. (…) Osama Bin Laden, cuando tumbó las torres gemelas, le importaba una mon** la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las torres gemelas”.

Finalmente, en medio de las conversaciones, Benedetti habló sobre el financiamiento de la campaña electoral, los puestos en el Gobierno y sobre la gestión de este durante los últimos meses.

Frente a estas revelaciones, Armando Benedetti reaccionó a través de su cuenta de Twitter asegurando que los audios fueron manipulados.

“Los audios de Revista Semana han sido manipulados. Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte”, escribió.