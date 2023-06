La U pide aplazar la discusión de reformas de Petro hasta próxima legislatura

La agenda de proyectos del presidente Gustavo Petro sigue varada en el Congreso por cuenta del escándalo que ha afectado a su Gobierno. En medio de las dudas que se han planteado frente a la financiación de la campaña de Petro, el Partido de La U solicitó que se aplace la discusión las reformas hasta la siguiente legislatura.

“Desde la bancada del Partido de La U hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que ante la premura y el ambiente político en el que se están dando los debates en el Congreso, se haga un alto en el camino y se aplace la discusión y votación de las reformas sociales hasta el próximo periodo legislativo”, precisó en un comunicado.

Para la colectividad es necesario lograr mayores consensos frente a las reformas que están sobre la mesa en materia de salud, pensional y laboral.

“De esta manera se podrá realizar un diálogo y una concertación mas amplia con todos los actores de la sociedad y así lograr los cambios que necesitan los colombianos para disminuir la pobreza, la inequidad y lograr una Colombia más equitativa y en paz”, agrega.

La U, sin embargo, no es la única colectividad que considera prudente detener la discusión de los proyectos del Gobierno. El senador conservador Germán Blanco planteó un “paro ético” en el que no se avance en los proyectos hasta que no se esclarezcan las graves acusaciones en contra de la campaña presidencial.

En la reciente reunión del presidente Petro con miembros de la bancada del Pacto Histórico el primer mandatario pidió no detener las discusiones, sin embargo, hoy la realidad política tiene a la coalición de Gobierno haciendo cuentas, pues hay alto riesgo de que las reformas fracasen.