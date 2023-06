Gustavo Bolívar tomará otra semana para definir si será precandidato a Alcaldía de Bogotá

El exsenador Gustavo Bolívar pasó por los micrófonos de Sigue La W para hablar de si finalmente se lanzará o no como precandidato del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá.

Bolívar señaló que en este momento no está seguro porque aún no ha terminado las novelas en las que está trabajando, pero tiene claro que para lanzarse a la Alcaldía de la capital colombiana necesita el 100% de su tiempo.

“No he dado el sí porque uno necesita estar 100% concentrado. Son cuatro años uno sentado en una silla o en los barrios 24/7, es ahí donde he tenido reparo porque no sé si alcance a terminar las novelas”, afirmó.

Así las cosas, fue claro al decir que no alcanza a tomar una decisión de aquí al viernes 9 de junio.

¿Cuánto plazo más necesitaría?

“Tengo que estar con la mente puesta y sin estar resolviendo temas financieros. No estoy diciendo que el salario muy poquito, sino que por las cosas que conseguí en mi vida pago unos impuestos muy altos”, mencionó.

“Máximo otra semana más. No puedo seguir retrasando al Pacto Histórico en ese intento de tener candidato”, agregó.

La precandidata a la Alcaldía de Bogotá Heidy Sánchez aseguró a Sigue La W que no tiene problema con aplazar la fecha, pero destacó que fue el mismo Bolívar quien puso el plazo.

De la misma manera, el precandidato Carlos Carrillo también indicó que no tiene problema con aplazar el tiempo. Sin embargo, aclaró que las otras campañas no pueden acomodarse a su decisión.