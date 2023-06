Marta Lucía Ramírez responde a señalamientos por investigación en Italia

Según el Corriere della Sera, el exprimer ministro italiano Massimo D’ Alema está siendo investigado por la Fiscalía de Nápoles por su intento de mediar en la venta de varias naves y aviones de guerra de dos empresas italianas al Gobierno colombiano, en una operación por la que se esperaba repartir 80 millones de euros. Justo en la información de menciona a la exvicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.

Ante estos señalamientos, Marta Lucía Ramírez envió una respuesta a W Radio, asegurando que todo esto se trata de ‘poner cortinas de humo’.

“Cualquier acusación de corrupción que tenga fundamento debe ser investigada en cualquier tiempo y la justicia debe proceder, pero sin caer en el juego de poner cortinas de humo oportunistas”, agrega.

Y agrega, “pues en el gobierno en el cual serví a Colombia como vicepresidenta y canciller jamás tuve alguna relación con la compra de equipo militares a ningún país. Todo lo relacionado con el ministerio de defensa y las compras de esa entidad deben explicarlo quienes estuvieron en esa cartera .

La embajada de Colombia en Italia nunca me presentó a mi un informe sobre las acusaciones de los medios de prensa italianos al ex primer ministro del partido comunista de ese país Massimo D’Alema a quien no conozco. He sido informada que la embajada manejó ese tema directamente entre los ministerios de defensa de Colombia e Italia”.

Por eso la exfuncionaria asegura que se debe investigar a profundidad lo sucedido, “la justicia debe investigar con prontitud si hubo o no algún acuerdo de soborno entre proveedores italianos y compradores colombianos de aviones y si lo hubo , asi no se haya materializado la compra, que lo castigue contundentemente”.

Finalmente, Ramírez asegura que está presta atender cualquier inquietudes de las autoridades.

“Como siempre, confío en la integridad de nuestros jueces y estoy lista para atender cualquier solicitud con la integridad y transparencia con que he manejado todo en mi vida, así los antagonistas políticos de siempre hayan querido infructuosamente ensuciarme a mi y mi familia con calumnias”.

Los hechos y el transcurso del tiempo seguirán mostrando quiénes son los acusadores que aparentemente deberían estar acusados y que se han dedicado de manera estratégica a propagar calumnias para alcanzar sus objetivos políticos.

Exijo respeto por mi nombre y mi trayectoria labrados con 40 años de trabajo impecable y honesto en el sector público y privado y solicito que se corrija el titular sin fundamento de ese medio.