¿Se alcanzó la Tasa Interna de Retorno en peajes de Cartagena o volverá el recaudo?

Aunque el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena confirmó que sí se alcanzó la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 17,22%, pactada en peajes internos de la ciudad, y pone fin al contrato VAL 0868804 suscrito en 1997 entre el Distrito y la concesión Vial S.A. todo puede cambiar.

El laudo arbitral indica que no podrán seguir operando los peajes, pero este fallo puede ser apelado por la Concesión Vial y dar un vuelco a la decisión del Tribunal.

“El laudo decidió dar por terminado el contrato, pero los laudos arbitrales tienen posibilidades de ser recurridos ante el Consejo de Estado en relación con su validez. Se está en el proceso de estudiar a fondo el laudo para determinar si incurrieron en esas causales de anulación, es un proceso de estudio que debe tomarse un tiempo, hay un término establecido por la ley de 30 días para recurrir al recurso de anulación”, le dijo el abogado de la Concesión Vial, Juan Manuel Urueta.

Señaló que examinarán a fondo el laudo para determinar si se incurrió o no en situaciones que ameriten tutela, “es posible que la discusión jurídica continúe en otros escenarios distintos al Tribunal de Arbitramento. En este momento se estarán solicitando unas aclaraciones al laudo en algunos puntos que se puedan considerar confusos”.

Desde el punto de vista jurídico la Concesión Vial puede tomar la decisión de apelar, “se está analizando si se procede a interponer los recursos de ley (…) la Contraloría produjo su fallo definitivo en su proceso de responsabilidad fiscal, el 17 de diciembre del 2022, y eximió a la Concesión Vial de responsabilidad fiscal.

En consecuencia revocó las decisiones que se habían adelantado en el curso del proceso, habían formulación de cargos, descargos del caso; hubo un fallo diciendo que la concesión era responsable, pero en segunda instancia la Contraloría dijo que no era responsable fiscalmente de ningún detrimento patrimonial que eventualmente haya sufrido el Distrito de Cartagena “.

“En ese mismo fallo señalaron que no se pronunciaban sobre si se había obtenido o no la TIR. La restauración o no de los peajes es una decisión en parte política, si llegara a renacer el contrato tendría que haber un acuerdo”, puntualizó el abogado.

Concluyó, “nosotros siempre supimos que la Tasa Interna de Retorno no se había obtenido y lo dijimos porque el interventor del contrato, que es EDUBER, lo había establecido, al igual que la Procuraduría, la Fiscalía, pero el Tribunal dijo otra cosa. Eso será motivo de discusión jurídica en el futuro, si es que se aboca el proceso de anulación”.

Desde el Comité No Más Peajes aseguraron que, fue la misma Concesión quien decidió convocar al Tribunal de Arbitramento ante la situación presentada por los distintos estudios.

“Ellos no van a ir a esa instancia de apelación porque el laudo los favoreció, ellos tenían que devolver casi $20.000 mil millones hasta el 2020. Tienen que devolver desde noviembre de año 2020 hasta la fecha, pero ya el recaudo es menos porque en el 2021 se levantaron las talanqueras de los peajes que más facturaron Bazurto y Ceballos. Ahora lo que procede es entrar a liquidar el contrato, se debe nombrar un liquidador en los cuatro o seis meses siguientes, toda la infraestructura que corresponde al corredor de carga regresa al distrito”, sostuvo Fidian García, integrante del Comité No Más Peajes.

Añadió, “vamos a proponer utilizar exclusivamente como corredor de carga la avenida del Bosque, habilitarla como estaba en sus diseños especiales, cada carril de 7 metros y medio en ambos sentidos; sacar la carga pesada en al Crisanto Luque, para recuperar el sector residencial y garantizar la seguridad volviendo a la unidad de barrio; vamos a proponer la creación de un fondo con el dinero que tiene que devolver la Concesión, que el Concejo cree el Fondo Mantenimiento del Corredor de Carga y Malla Vial; que se grabe cada contenedor que entra o sale del Puerto con dos dólares o en su efecto la carga granel, 50 centavos por cada tonelada de carga”.

“Vamos a plantear que la contraprestación portuaria que pagan nuestros puertos se reinvierte en la ciudad, que el 80% se quede en el distrito y el 20% para Bogotá; en ese sentido nosotros vamos a garantizar el mantenimiento del corredor de carga y en la malla vial que está muy deteriorada”, explicó Fidian.

Cabe señalar que el contrato de peajes fue firmado en el año 1988 entre el Distrito de Cartagena y la concesión Vial S.A. con el objeto de realizar estudios y diseños definitivos, construcción de obras, supervisión mantenimiento y operación durante el periodo del proyecto denominado Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena.

El contrato tenía como fecha de fin el año 2020 entre el mes de octubre y noviembre.

“El contrato tuvo otro sí, modificaciones y adicionales que se surtieron cambiando el objeto y los alcances, debido a una serie de obras aprobadas por el Distrito”, explicó Valorización.

Otrosí #1 del 25 de agosto 1999

Otrosí #2 del 29 de agosto del año 2000

Otrosí #3 del 7 de diciembre del 200

Otrosí #4 del 6 de diciembre del año 2001

Otrosí #8 del 19 de febrero del año 2004

Modificatorio #13 del 28 de diciembre del año 2009

Modificatorio #17 del 25 de junio de 2010

Modificatorio #20 del 30 de diciembre de 2010

Modificatorio 14 del 8 de diciembre de 2010

Modificatorio #16 del 12 abril de 2010

Modificatorio #17 25 de junio de 2010

Modificatorio #18 del 2 de octubre de 2010

Modificatorio #19 del 22 de noviembre de 2010

Adicional #9 del 11 de septiembre del año 2006

Adicional #10 de marzo 30 de 2009

Adicional #11 de mayo 12 de 2009

El plazo de operación fue establecido en el litoral A, de la cláusula 36 del contrato, hasta el plazo en que la Tasa Interna de Retorno pactada con el concesionario se cumpliera, la cual asciende al 17,22%.

En el año 2017 René Osorio, gerente de la Concesión Vial, indicó que en ese momento se tenía una Tasa Interna de Retorno del 15,32%, “si sigue la tendencia nosotros estaríamos alcanzando la TIR proyectada del 17.22% en segundo semestre del año 2020 o principios del 2021″.