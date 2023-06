Boyacá: Piden esclarecer extraña muerte de joven que cayó de séptimo piso en Sogamoso

Tunja

Los hechos que rodearon la extraña muerte de Laura Juliana, una joven que cumpliría 31 años el próximo 11 de junio siguen generando dudas y consternación a su círculo familiar y amigos que piden a las autoridades esclarecer el hecho.

Diego Pérez Pedraza, hermano de Laura Juliana, contó que se enteró de los hechos por un amigo que se encontraba en urgencias de la Clínica de Especialistas en Sogamoso donde le informan que su hermana había llegado en un estado grave.

“Yo me acerco de manera inmediata y lo único que me dicen es que mi hermana estaba en reanimación porque al parecer había caído de un séptimo piso”, dijo.

Las dudas de la familia surgen ante la falta de información clara sobre lo ocurrido: “Lo único que tenemos claro es que el domingo sepultamos a mi hermana y nadie nos da una respuesta, ella convivía con su novio, Víctor Vianchá Falk, y en estos momentos ni siquiera él nos da la cara, no nos dice nada, nadie nos da información.

Diego Pérez dice que aún no tienen respuesta de la Policía, del CTI, de la Fiscalía. “No queremos adelantarnos a hacer ningún tipo de juicio hasta no tener claridad por parte de las autoridades, pero lo que se ve muy claro, demasiado claro, es que hay una posibilidad de que se trate de un feminicidio porque nuestra hermana no presentaba ningún problema económico, psicológico, emocional, nunca había expresado alguna condición especial de dolor o tristeza y esto lo que nos da a entender es que hay algo más”.

Agrega: “pedimos y exigimos a las autoridades es que nos ayuden a esclarecer para por lo menos tratar de superar el dolor, porque aparte de la pérdida, el dolor más grande es no saber qué pasó, si hay algún responsable que pague por sus actos o si se presentó algo diferente que se dé la claridad para nosotros por lo menos, vivir de aquí en adelante con un dolor sabiendo por lo menos la verdad”:

Precisó que la joven vivía en el edificio Torres de Alcalá, ubicado en la carrera 14 con calle 15 de Sogamoso, desde hace dos años con su novio, Víctor Vianchá Falk.

Diego Pérez, contó que su hermana cayó supuestamente del séptimo piso donde vivía con su novio y recuerda un dato curioso y a la vez preocupante: “Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 5 de la mañana y él nunca se comunica con nosotros que debía haber sido la primera persona para informarnos lo que sucedió. Cuando yo me acercó a urgencias el novio se encontraba sentado a un lado, en estado de embriaguez o drogado, no era consciente, esto nos da a entender que algo pasó, no fue nada normal”.

Le puede interesar: Boyacá: Hace más de seis meses colegio de Garagoa no paga servicios públicos

Así mismo, insistió en la necesidad de la solidaridad para que se conozca la verdad. “Pedimos ayuda a las autoridades y a la sociedad. Quienes tuvieron la posibilidad de ser testigos, si escucharon o vieron algo, por favor no se queden con ese cargo de conciencia, los invitamos a que se acerquen a que den sus declaraciones para poder saber qué fue lo que sucedió”, suplicó el hermano de Laura Juliana.

Esto fue lo que encontró cuando fue al apartamento a retirar los objetos personales de su hermana. “Cuando pude entrar al apartamento me acerco al balcón desde donde supuestamente cayó mi hermana y tiene una altura de 1:30 metros y mi hermana media 1:55 metros, lo más curioso es que en la escena no hay una banca, no hay una mesa donde uno diga ella se impulsó entonces quedan esos vacíos”.

Los pocos testigos del hecho aseguran que, “desde el momento que mi hermana cae en el piso, el novio pasan entre 5 y 10 minutos para bajar a ayudar a Laura Juliana, por qué todo ese tiempo, qué pasó, porque en un momento de esos un ser humano lo primero que hace es reaccionar, pero el novio de ella no lo hace”, lamenta Diego Pérez.

Agrega: “Esta situación nos lleva a pedir apoyo a la sociedad porque si se presenta un posible feminicidio lo que necesitamos es unirnos para respaldar a la mujer, estas víctimas que cada vez están generando más dolor de nuestras familias y que de alguna manera tenemos que elevar la voz para que se termine”.

Diego Pérez, hermano de Laura Juliana, dice que habló con los vecinos del edificio, Torres de Alcalá de Sogamoso.

“Los vecinos expresan que hubo gritos por parte del novio de mi hermana, maltrato verbal por parte de él. Al reunirme con algunos de ellos me expresaban las palabras de grueso calibre que estaban maltratando a mi hermana y que de un momento a otro lo único que se siente es el fuerte impacto que tiene mi hermana contra el piso”, cuenta.

Lo sorprende la respuesta de la pareja de su hermana. “Lo único que expresa el señor al salir, Víctor Vianchá Falk, y al ver a mi hermana en el piso es que ella se lanza y él estaba acostado durmiendo y entonces no cuadra, por eso pedimos que se priorice el caso”.

Ninguna autoridad ni en Sogamoso ni en el departamento de Boyacá se han pronunciado sobre la extraña muerte de Laura Juliana Pérez Pedraza, quien fue sepultada el domingo.