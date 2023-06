Boyacá: Hace más de seis meses colegio de Garagoa no paga servicios públicos

Foto: Referencia. / Photo taken by Kami (Kuo, Jia-We

Tunja

El rector de la Institución Educativa Técnica San Luis de Garagoa, Renán Cárdenas reconoció que desde hace 6 meses no tienen pagadora y esto tiene a punto de colapso al colegio.

“La funcionaria que teníamos renunció al cargo, he insistido en la solicitud para que una persona ocupe la vacante a la cual tengo derecho”, expresó Renán Cárdenas.

También sostuvo que en dos ocasiones se abrió la convocatoria, sin embargo, se declaró desierta al no presentarse oferente para el cargo, al agotarse esta medida, el proceso fue trasladado a la Secretaría de Educación de Boyacá y desde hace más de un mes no se tiene respuesta.

“Yo soy el ordenador del gasto, pero no el que mueve el dinero y no es mi competencia hacerlo para eso está la persona habilitada”, dijo.

“No hemos podido pagar servicios en 6 meses, la luz nos la cortaron hace 20 días, me tocó pedirle a la electrificadora que me volviera a reconectar, porque no tenía energía para funcionar los computadores e inclusive el Plan de Alimentación Escolar se vio afectado, me tocó buscar un lugar a donde transportarlos y que pudieran estar refrigerados”, narró el rector.

En consecuencia, la electrificadora le dio un plazo de 20 días para realizar los pagos pendientes, de no hacerlo, nuevamente se le contará el servicio; asimismo, indicó que no ha podido efectuar los contratos correspondientes y teme que se le interponga un disciplinario, además, de una sanción a la institución por no hacer uso de los recursos o que haya una reducción del presupuesto para el próximo año.

“No he podido comprar implementos de aseo, ni fotocopias, no tengo ni para una puntilla para hacer cambios en el colegio, estamos a un borde del colapso y nadie me da respuesta, ni la Secretaría de Educación, ni el gobernador de Boyacá”, manifestó el rector.