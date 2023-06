Al Oído: presidente Petro, ¿se refundió su defensa por la libertad de prensa? #SOS

Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo y los ataques a la prensa empezaron desde campaña. En una grabación para el 15 de junio cuando la hoy primera dama Verónica Alcocer expresó “a todas les va bien, porque todas comienzan de reporteras y todas terminan casándose con uno de los dueños. Para eso es que entran ahí. ¿Para qué crees?”. Eso, en privado somos las mujeres que trabajamos en medios para la primera dama. Fue esa la entrada del plato fuerte que venía.

Tenemos un presidente que un día piensa una cosa y al otro otra, el mismo que decía hay que proteger a los medios y sus periodistas, es el que ayer lanzó distintos dardos. Su afirmación “aquí hemos visto a una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel“ solo divide más, sus falsas acusaciones solo desatan más división en medio de esa narrativa de odio que a sus barras bravas les hace creer que atacarnos diariamente es legítimo y que pasar por encima de nuestra dignidad es de valientes. Los constantes ataques a la prensa sólo minan la democracia.

Pregunto, cuando se cuestiona a la vicepresidenta o se pregunta por los resultados de su gestión ¿es racismo? Entonces, ¿la vicepresidenta por su color de piel está exenta de cuestionamientos? ¿Acaso no es ese el verdadero racismo presidente, minimizarla y pretender que se trate diferente porque usted cree que es diferente? No. A la vicepresidenta en este país se le ha resaltado por su histórico rol, porque movió fibras en campaña y lo ayudó a usted para que llegara a donde está, y por supuesto que le podemos exigir, porque es una funcionaria pública con las mismas capacidades y con una voz que incluso hemos pedido permitan escuchar más y sí, hemos visto algunos casos de personas racistas en la arena pública, pero por ellos no pueden estigmatizarnos a todos porque estoy segura que cuando hemos sido testigos de esos ataques, la mayoría hemos salido a rechazarlos y exigir respeto por la vicepresidenta Francia Márquez.

Luego, el dardo directo a Revista Semana hace que duela profundamente sus palabras, que viniendo de un hombre tan inteligente no fueron ingenuidad o no quiso decir algo diferente a estigmatizar más un medio. Hoy nuestros colegas al salir a la calle correrán más riesgos.

Pero especialmente este Gobierno que prometió unirnos, gobernar para todos y traer la paz total. Hoy lo único que aterriza es graduar de enemigos a los periodistas, dejar en riesgo a los medios y dar un mal ejemplo. Parece que olvidó que la violencia arranca en el lenguaje.

Y salen algunos congresistas del Pacto a decir es que claro que a los periodistas también se les puede criticar intentando apoyar esas palabras que señalan y dejan en riesgo, por supuesto que a todos se nos puede cuestionar y criticar, pero de eso a estigmatizar, y buscar intimidar hay una gran diferencia. Lo de ayer, presidente, fue totalmente equivocado.

Cuál es ese gran periodismo que dicen respetar, ¿el que no los cuestiona? ¿el que sólo los aplaude? ¿El que no pregunta por esos dineros que entraron aparentemente a la campaña? ¿Los que no dicen nada de las investigaciones al hijo del presidente, al hermano, a su exembajador y jefe político de campaña Armando Benedetti o de su exjefa de gabinete? ¿los que no digamos nada al ver cómo la primera dama se extralimita en sus funciones? ¿Cuál es el periodismo que les sirve, el que no incomoda y no cuestiona?

Antes los ataques alzaremos más nuestra voz. Ante la crítica y cuestionamientos respetuosos seguiremos haciéndonos esa autoevaluación tan necesaria cada día, pero este momento de país exige respeto en la diferencia, ese que cada día parece alejarse más. Increíble haber tenido que sacar esta columna hoy en el Gobierno que dice buscar la paz total.