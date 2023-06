Colombia debe aplaudir trabajo que se ha hecho, pero este no ha terminado: fiscal de CPI

En diálogo con La W, Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), habló sobre su visita a Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el trabajo que se ha venido haciendo y lo que aún queda por cumplir.

“No hay que esperar” para que la CPI determine si las autoridades de Colombia están investigando los crímenes de lesa humanidad y si estas investigaciones están teniendo resultados, afirmó Khan, explicando que “ya lo determiné en octubre de 2021 cuando dije que todo indica que Colombia, en su conjunto, está dispuesta y es capaz de investigar los crímenes de guerra, siguiendo sus obligaciones del Estatuto de Roma. Continúo monitoreando eso, pero creo que hay mucho lo que elogiar en el trabajo de la JEP”.

En varias declaraciones, el fiscal de la CPI dijo que Colombia y la JEP pueden ser un “ejemplo” para el mundo. Cuando se le preguntó los países específicos que pueden aprender del modelo de justicia colombiano, Khan le explicó a La W que “en todos los países donde hay paz y justicia y se preguntan qué tipo de modelo de justicia se necesita, hay lecciones que aprender. Uno mira atrás en la historia, a los Juicios de Nuremberg, a Yugoslavia, a los modelos tradicionales de la CPI, a Sudáfrica, pero sí, creo que” el modelo de la JEP “es una solución muy imaginativa”.

La CPI emitió una orden de arresto internacional en contra de Vladimir Putin, presidente de Rusia, por los crímenes de guerra y la deportación ilegal de niños en Ucrania. Sobre esto, Khan aseguró que “creo que hoy es desconsiderado para el pueblo colombiano hablar de otros temas. Estoy aquí en Colombia para hablar de la necesidad de justicia para los colombianos, he hablado mucho de Ucrania. Centrémonos en los hombres, las mujeres y los niños de Colombia, quienes han sufrido” de la violencia en el país. “Quieren justicia. Es por eso estamos intentando trabajar estrechamente con la JEP, con la Fiscalía y con el Gobierno para asegurarnos de que las generaciones futuras no tengan que sufrir” los hechos del pasado.

Según Khan, estas generaciones “quieren un futuro en el que puedan desarrollar todo su potencial basándose en su intelecto, no en el miedo y el terror, no por el lugar de procedencia o el grupo al que pertenezcan. Tenemos que asegurarnos de que haya justicia para el pueblo de Colombia. Tenemos que seguir trabajando con Colombia, pero hay mucho que elogiar. Espero que el pueblo de Colombia tenga la confianza de aplaudir el trabajo que se ha hecho, reconociendo que este no ha terminado”.

Escuche la entrevista completa: