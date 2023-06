Solo entraremos si no hay disposición genuina de investigar: fiscal CPI a Petro

Tras su reunión con el presidente de la JEP, Roberto Vidal, y la magistratura para referirse al acuerdo de cooperación que reveló horas antes La W, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro de que esa corte adelante las investigaciones contra Colombia si no se producen avances en algunos frentes.

Aunque señaló que no es “apresurada” tal posición del presidente, expresó su apoyo a la institucionalidad vigente en el país y dijo enfáticamente que “Colombia no es un estado fallido” para que la Corte tenga que intervenir en este momento o en el corto plazo.

“A menos que se determine que el país no está dispuesto o no tiene la capacidad o no quiere actuar genuinamente, yo seguiré apoyando las instituciones de Colombia en esa complementariedad dinámica”, dijo Khan.

Frente a la confrontación entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro dijo que no necesita “implorarle” a nadie que haga nada y hay una constitución y responsabilidades que cada funcionario debe cumplir.

“Puede que en mi oficina yo no le guste a todo el mundo, es normal pero el profesionalismo en el trabajo se hace por interés en las instituciones”, expresó el fiscal de la Corte Penal Internacional.

Además, frente a las expectativas de decisiones de la justicia lo más pronto posible contra los crímenes más atroces, dijo que el país debe tener paciencia porque ni el proceso ante la Corte Penal Internacional es rápido, y se debe valorar que actores como Mancuso haya decidido contar su verdad ante la JEP.

“En una investigación criminal todo el mundo debe reflexionar por un momento, porque ¿por medio de cuál medio por el cual Mancuso reveló su verdad a la sociedad? fue la JEP, a medida que hizo sus reconocimientos habrá lugar a nuevas investigaciones y esto es algo que deben decir las autoridades judiciales, ustedes tienen la JEP y la justicia ordinaria” sentenció Khan.

Sobre reabrir el examen preliminar contra Colombia (que se cerró en el 2021) como lo han pedido varias organizaciones de derechos humanos, fue tajante y afirmó: “No he recibido una comunicación para reabrir el examen preliminar, pero yo ya tomé mi decisión”.

Asimismo, dijo que ve avances en la JEP más rápidos y que seguirán trabajando de forma “sincera, profesional, de buena fe, con la JEP, la Fiscalía y otras autoridades, porque Colombia es un estado parte del Estatuto de Roma y se valoran los esfuerzos de Colombia”.

Finalmente Khan dijo que espera avances en las investigaciones que mencionó el fiscal Francisco Barbosa en el encuentro que tuvieron, y donde le mencionó que adelantan 98 investigaciones a empresas y terceros que habrían financiado grupos armados ilegales “este país se aferra al estado de derecho” sentenció el fiscal Khan.