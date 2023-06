Una liga de ganadores: los campeones del mundo que han jugado en la MLS

La Major League Soccer tiene a un nuevo campeón en sus filas. Lionel Messi abandona el fútbol europeo después de 18 temporadas para jugar en el Inter de Miami y su nombre se suma a la lista de jugadores que han ganado un Mundial de Fútbol y que han competido en Estados Unidos.

El primer futbolista campeón del mundo en jugar en la MLS fue Claudio Ibrahim Vaz, mejor conocido como Branco, quien se coronó con Brasil en 1994. El ‘cañonero’ vistió los colores del MetroStar de Nueva York en 1997 para luego retirarse en el fútbol brasileño con el Fluminense. Además de Vaz, hay otros campeones con la ‘canarinha’ que compitieron en el fútbol estadounidense como Denilson (FC Dallas), Kaka (Orlando City) y Kléberson (Philadelphia Union, Indy Eleven y Fort Lauderdale Strikers), los tres ganadores en el Mundial de Corea y Japón en 2002.

Otro nombre bastante destacado en este listado es el del alemán Lothar Matthäus quien jugó con el MetroStar en la temporada 2000/2001 conduciendo a su equipo a la final de la Conferencia Este. Su compatriota Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo en 2014, también pasó por la MLS disputando tres temporadas con el Chicago Fire.

En el listado sobresalen igualmente dos campeones del mundo con Italia en 2006: se trata de Andrea Pirlo quien vistió los colores del New York F.C. y Alessandro Nesta quien jugó con el Montreal Impact, equipo canadiense que compite en la MLS. Asimismo, aparecen dos franceses como Youri Djorkaeff y Thierry Henry quienes ganaron el Mundial con Francia en 1998 y jugaron para los New York Red Bulls. Otro nombre es el de David Villa quien fue el goleador de la Selección de España que se coronó en 2010 y que jugó para el New York City.

Finalmente, aparece Thiago Almada, campeón del mundo en Catar 2022 junto a Lionel Messi y quien disputa su segunda temporada con el Atlanta United.