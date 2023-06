Inseguridad alimentaria: el daño irremediable que el hambre causó en el cerebro de Érika

Llevamos media hora en la casa de una familia wayúu ubicada en la ranchería Palillú, zona rural del departamento de La Guajira.

Le hablo a Érika y no me responde. No hace contacto visual, no me habla. Su mirada está perdida. Una de las voluntarias del Banco de Alimentos le da una muñeca, pero ella sigue sin responder; apenas tiene la fuerza para agarrarla, la mira, pero sigue como si no le generara absolutamente nada.

“Érika tiene seis años, pero tiene la estatura de un niño de dos años y medio. Como el cuerpo de Érika no ha crecido, tampoco lo ha hecho su cerebro. Esta enfermedad se llama desnutrición crónica”, explica el médico Juan Carlos Buitrago, director de la Asociación de Bancos de Alimentos, ABACO.

Es extraño porque, aunque llevamos 40 minutos rodeados de niños, no hemos escuchado una sola carcajada, ni un juego o siquiera un llanto. Todo es silencio, solo se escucha el viento guajiro y el sonido de los pocos animales que hay alrededor.

Érika hace parte de los más de 9.000 niños que hoy sufren de desnutrición aguda en Colombia. Para final de año, es probable que esta cifra se duplique.

Por falta de comida, el cerebro de Érika no creció lo suficiente. No hubo un pan, un banano, un pedazo de queso o siquiera algún desperdicio que salvara sus conexiones neuronales.

“El 80% del cerebro de los seres humanos se forma en los cinco primeros años de vida. Si el cerebro no tiene la “gasolina” para crecer, que es el alimento, no crece. El cerebro de un niño desnutrido es más pequeño, en el que no se conectan ni se multiplican las neuronas”, explicó Buitrago.

También reveló que está demostrado que los niños con desnutrición crónica van a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, cinco años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta.

Según el doctor Buitrago, Érika ya no podrá aspirar a terminar el bachillerato y mucho menos ir a la universidad, pues la pérdida cognitiva que le ha dejado el hambre es irremediable.

Leila, la mamá de Érika, se rebusca la vida tejiendo mochilas pero es insuficiente, pues por cada mochila le pagan 5.000 pesos cuando, en las tiendas de lujo en ciudades como Bogotá, la gente paga hasta 500.000 pesos por un artículo de estos.

Sandra, la traductora wayúu que nos acompaña, dice que desde donde estamos hasta la carretera le cobran a Leila 20.000 pesos de transporte. Desde ahí, ella espera otro carro para que la lleve y le cobra 10.000 pesos, es decir, se gasta la plata de las mochilas del mes llevando a sus hijos hasta Uribia, pues se gasta 60.000 pesos.

Entre tanto, la situación de Érika se agrava con la falta de atención del Estado: “Si aquí el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF monta una unidad de atención, atiende al hermanito de Érika, pero a ella ya no porque cumplió seis años”.

En este momento, el organismo de Érika está utilizando toda su energía para sobrevivir. Por eso no tiene fuerzas ni siquiera para sonreír ni alegrarse por una muñeca. Lo cierto es que Érika ya no será una niña inteligente.