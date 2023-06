¿Por qué se demora tanto el trámite de renovación de la licencia de conducción?

Tras las fuertes críticas y denuncias en demoras para el proceso de renovación de la licencia de conducción en varias ciudades, el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez, aseguró en La W que los Centros de Reconocimiento de Conductores tiene un cupo limitado de personas que pueden atender.

“Este promedio a nivel nacional está más o menos entre 22.000 y 23.000 personas que pueden ser atendidas, si hacemos un margen de error significa que alrededor de 140.000 personas podrían hacer su licencia, pero si tenemos todavía 3′200.000 claramente es imposible llegar a una meta superior”, explicó.

En esa misma línea indicó que también hay una limitación en la capacidad operativa de los Centros de Reconocimiento y de los organismos de tránsito, “nosotros hemos insistido que, si el cuello de botella está en los comparendos, entenderíamos que se deberían tomar medidas adicionales, sin embargo, en el barrido que nosotros hacemos solamente el 12% de esos 4 millones de colombianos tienen comparendos pendientes”.

Por tanto, según mencionó Enríquez, “lo importante es que después del 20 de junio, una vez se venza este plazo, el 21 de junio el ciudadano pueda hacer el procedimiento, no significa que no se van a expedir las licencias, sin embargo, la recomendación es que no conduzca porque frente a cualquier operativo de tránsito se procederá a la inmovilización del vehículo y al comparendo que está entre 310.000 y 320.000 pesos”.

Por último, Enríquez dejó claro que actualmente llevan a cabo el plan de territorialidad para facilitar el proceso de licencia.

Escuche la entrevista completa a continuación: