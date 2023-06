Alape nos dijo que no estaba listo para pedir perdón: líder de víctimas ante JEP

En el marco de la segunda jornada de la audiencia de observaciones de las víctimas a la “verdad” entregada por los exintegrantes del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc, el excomandante de ese extinto grupo armado, Pastor Alape, fue duramente criticado por las víctimas y sus representantes.

No solamente él, sino otros exmandos de la guerrilla, en esa zona del país, fueron acusados de no entregar verdad, dar verdades a medias o reconocer generalidades pero no aportar información seria y contundente para hallar a desaparecidos.

Uno de los casos fue el de Gilma Cárdenas, a quien las Farc desaparecieron a su hijo, y quien le pidió, casi rogando, a Alape, que le dijera dónde estaba enterrado su hijo para “no morirse” sin saber al menos en donde estarán depositados los restos del joven.

“Por favor, se lo ruego, se lo suplico, que me colabore para que me lo entreguen antes de morirme, porque me voy a morir y no voy a volver a ver a mi hijo, ni siquiera sus restos. Y le exijo a Pastor Alape que así esté enfermo y pagando en vida el daño que le hizo a Colombia nos entregue el cuerpo, a veces, cuando lo veo en las audiencias me dan ganas de cogerlo y ¡ush!” sentenció.

Pero los cuestionamientos contra Alape no se quedaron solo en las víctimas, también sus representantes señalaron al excomandante de las Farc la falta de compromiso en la reparación por medio del perdón. Uno de los señalamientos contra Alape vino de parte del abogado Santiago Rodríguez, quien detalló falta de voluntad del dirigente de Comunes para pedir perdón por sus crímenes de guerra y los de sus subalternos.

“Al solicitarle al señor Pastor Alape un perdón y reconocimiento de los hechos la respuesta que nos diera a nosotros, y a las víctimas y la comunidad de Vélez, es que no están preparados. ¿No están preparados? no entiendo eso, estas personas han esperado más de 20, 30 a 50 años esperando un perdón y ellos están preparados desde hace mucho tiempo” dijo Rodríguez.

También cuestionó falta de acompañamiento de la JEP en algunos de los eventos que se han llevado a cabo con las víctimas.