Fui testigo que eso ocurrió: víctima desmiente a las Farc sobre reclutamiento y abusos

Ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) distintas víctimas del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc narraron los crímenes que padecieron a manos de ese grupo armado y la falta de verdad entregada por los excombatientes.

Dentro de los testimonios más duros escuchados en lo corrido de la diligencia, fue el del señor Pedro Pablo Forero, quien fue víctima de reclutamiento forzado siendo menor de edad, se fugó y luego fue secuestrado. Afirma que es mentira que los niños se fueran por gusto a la guerrilla.

“Si un menor se va a la guerrilla se va engañado (...) llegaban y le prometían a uno cosas que no eran. Ellos tratan de evadir su responsabilidad y decir que estas cosas no pasaban, eso no es verdad, esas cosas sí existían y fueron frecuentes. Yo fui engañado y vinculado con 15 menores de la edad mía y la mayoría fueron desaparecidos. Yo estoy contando la historia porque los señores de las Farc me dieron como muerto”, dijo.

Asimismo, expresó la necesidad de que los exguerrilleros reconozcan que sí cometieron crímenes como el reclutamiento de menores y crímenes sexuales indicando que “es un hecho revictimizante que no lo hagan”, sentenció.

Otra de las víctimas que presentó importantes reparos a lo dicho por los excombatientes y puso en duda el compromiso de los ex Farc fue Luis Rodrigo Cobos, quien padeció extorsiones y amenazas de las Farc desde 1986 y le desaparecieron un hermano en los noventa (que por rabia se unió a las AUC).

“Si estamos en un proceso de paz y ustedes se comprometieron, les pido, exijo, que digan la verdad. Ustedes dijeron que tenían informantes en nuestro municipio”, señaló Cobos.

Entre lágrimas contó que en su momento a su padre le tocó empezar a vender lotes de su finca para pagarles las extorsiones a las Farc, las cuales iban creciendo y creciendo.