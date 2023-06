Carlos Herrera, el colombiano que recibió reconocimiento especial en el Congreso de EE.UU.

El Congreso de los Estados Unidos entregó este jueves 15 de junio un certificado de reconocimiento a Carlos Herrera, por su trayectoria en los medios y la labor con la comunidad, evento en el que fueron postulados más de 100 empresarios y ejecutivos.

Así mismo Carlos Herrera destacó en La W la importancia de este premio para su carrera profesional: “muy orgulloso como colombiano por este reconocimiento en el Congreso de los Estados Unidos, son más de 20 años ayudando a compañías hispanas, latinas a desarrollarse en este mercado (...) es muy gratificante saber que la comunidad trabaja de la mano de los que hacemos parte de los medios y reconocen lo que hacemos por ellos”.

Además, extendió una recomendación a los empresarios y/o personas que quieren comenzar en el mercado y que viajan con visa turística pensando en poder quedarse: “la gente viene con visas de turismo y se pasan de los 6 meses, se les vence la estadía y quedan indocumentados, no tienen presente que una persona sin documentos no tiene la oportunidad de trabajar o desarrollarse (...) yo les recomendaría no lo hagan, quedarse indocumentados en un país no es la alternativa debido a que existen las multiformas de poder acceder a los beneficios de obtener su documentación al día”.

Es importante resaltar que el certificado fue firmado y entregado por la diputada honoraria María Elvira Salazar, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental mediante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Estados Unidos.

